Сын Буффона будет играть не за Италию

Луи Томас Буффон, сын экс-вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, предпочел играть за сборную Чехии. Футболист вызван в команду до 18 лет.

Мать 17-летнего игрока – телеведущая Алена Середова, поэтому с рождения он имеет двойное гражданство.

Буффон выступает за «Пизу» в Серии В.

Его отец – чемпион мира 2006 года.

«Я был очень рад приехать на сбор и узнать о другой футбольной культуре. Я поговорил с семьей, и мы вместе решили, что для моей футбольной карьеры и развития как игрока будет лучше играть за Чехию.

Моя мама, конечно, была очень рада, но мой отец тоже был взволнован, потому что это был мой первый вызов в национальную сборную», – сказал Буффон-младший.