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Сын Буффона будет играть не за Италию

Сегодня, 18:38
1

Луи Томас Буффон, сын экс-вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, предпочел играть за сборную Чехии. Футболист вызван в команду до 18 лет.

  • Мать 17-летнего игрока – телеведущая Алена Середова, поэтому с рождения он имеет двойное гражданство.
  • Буффон выступает за «Пизу» в Серии В.
  • Его отец – чемпион мира 2006 года.

«Я был очень рад приехать на сбор и узнать о другой футбольной культуре. Я поговорил с семьей, и мы вместе решили, что для моей футбольной карьеры и развития как игрока будет лучше играть за Чехию.

Моя мама, конечно, была очень рада, но мой отец тоже был взволнован, потому что это был мой первый вызов в национальную сборную», – сказал Буффон-младший.

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Источник: fotbal.cz
Чехия. Шанс Лига Италия. Серия А Италия Чехия Буффон Джанлуиджи
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Комментарии (1)
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fakeid
1742660923
хоть бы написали, на какой позиции он играет. пришлось искать, не вратарь ли он, часом. не вратарь.
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