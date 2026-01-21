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  • Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»

Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»

21 января, 19:54
5

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, заявил, что тренер открыт для предложений из РПЛ.

  • Чешский тренер проработал в «Карагюмрюке» 4 месяца (с июня по октябрь 2025 года) и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
  • Сообщалось, что в декабре он отказал «Динамо Мх».
  • Личка тренировал в РПЛ «Оренбург» и «Динамо».

– Какие были варианты у Марцела этой зимой?

– Ждали предложения из топ‑5 команд РПЛ. Но один клуб решил взять тренера из Кипра. Точно знаю, что некоторые руководители в «Спартаке» были заинтересованы в Марцеле. Но спортивный директор в нем не был заинтересован. У Франсиса (Кахигао) была встреча с Марцелом. Они мило побеседовали, но не знаю, что он сказал в клубе. О футболе они точно не разговаривали.

– Какие планы сейчас? Когда Марцел планирует вернуться к работе?

– Как только будет какой‑то вариант. Сами знаете, как у нас бывает. Возобновится чемпионат, пройдет пять–шесть туров, может, что‑то поменяется.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Спартак Личка Марцел
Комментарии (5)
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vick-north-west
1769046876
Ржунимагу. Вот оно - отношение к РПЛ: в Турции легко идёт тренировать днище, а в России ему топ-5 подавай...
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FFR
1769062276
Личке до этого клуба нужно дорасти еще.
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Александр-Балашов-google
1769113261
Может с Оренбурга заново начать? Куда же так сразу замахиваться? Понимаю что лакомый кусочек, все хотят отщипнуть, я бы и сам на бровке руками помахал, потом неустойку ляма 1,5 зелёных получил и плевал бы в потолок всю оставшуюся жизнь.
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Виктор Урал09
1769142688
Иди в другой Спартак из Костромы, а не замахивайся на Москву, тоже топчик мне нашёлся, ЧСВ выше крыши!
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