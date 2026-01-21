Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, заявил, что тренер открыт для предложений из РПЛ.

Чешский тренер проработал в «Карагюмрюке» 4 месяца (с июня по октябрь 2025 года) и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.

Сообщалось, что в декабре он отказал «Динамо Мх».

Личка тренировал в РПЛ «Оренбург» и «Динамо».

– Какие были варианты у Марцела этой зимой?

– Ждали предложения из топ‑5 команд РПЛ. Но один клуб решил взять тренера из Кипра. Точно знаю, что некоторые руководители в «Спартаке» были заинтересованы в Марцеле. Но спортивный директор в нем не был заинтересован. У Франсиса (Кахигао) была встреча с Марцелом. Они мило побеседовали, но не знаю, что он сказал в клубе. О футболе они точно не разговаривали.

– Какие планы сейчас? Когда Марцел планирует вернуться к работе?

– Как только будет какой‑то вариант. Сами знаете, как у нас бывает. Возобновится чемпионат, пройдет пять–шесть туров, может, что‑то поменяется.