Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой

Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой

Вчера, 22:26

Чешский тренер Петр Влаховски больше не будет работать в европейском футболе.

УЕФА пожизненно забанил его за тайную съемку футболисток.

Влаховски возглавлял женскую команду «Словацко». В этот период он с помощью миниатюрной камеры в рюкзаке тайно снимал спортсменок в раздевалках и душевой.

С 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 футболисток, в том числе 17-летняя девушка.

УЕФА работает над тем, чтобы Влаховски получил пожизненный запрет еще и на уровне ФИФА, а Футбольная ассоциация Чехии лишила его тренерской лицензии.

Еще по теме:
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» 2
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
Петржела ответил, загнивает ли Европа 1
Источник: The Athletic
Чехия. Шанс Лига
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоКокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
19:11
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
1
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Все новости
Все новости
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
Вчера, 22:26
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
ФотоБывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Сын Буффона будет играть не за Италию
2025.03.22 18:38
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии
2024.05.15 20:15
1
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
2024.01.23 23:24
6
ФотоПетр Чех перешел в хоккейный клуб из Северной Ирландии
2023.11.15 20:02
2
Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту
2023.11.07 19:03
1
ВидеоКухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
ФотоЭкс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
2022.01.17 10:28
4
Форвард «Славии» Кухта перейдет в «Локомотив». Сумма трансфера – 5 миллионов («СЭ»)
2022.01.05 15:10
7
ФотоТатаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
2020.07.04 08:33
1
ФотоВ возрасте 40 лет умер экс-игрок сборной Словакии Чишовски
2020.06.28 13:07
2
ФотоПражская «Славия» стала чемпионом Чехии
2020.06.25 07:53
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
2020.05.30 21:32
«Когда я узнал, меня охватила паника». Владелец пражской «Спарты» заразился коронавирусом
2020.03.30 14:50
Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»
2020.03.24 14:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 