Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой

Чешский тренер Петр Влаховски больше не будет работать в европейском футболе.

УЕФА пожизненно забанил его за тайную съемку футболисток.

Влаховски возглавлял женскую команду «Словацко». В этот период он с помощью миниатюрной камеры в рюкзаке тайно снимал спортсменок в раздевалках и душевой.

С 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 футболисток, в том числе 17-летняя девушка.

УЕФА работает над тем, чтобы Влаховски получил пожизненный запрет еще и на уровне ФИФА, а Футбольная ассоциация Чехии лишила его тренерской лицензии.