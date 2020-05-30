Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации

В 26-м туре чемпионата Чехии «Млада Болеслав» крупно уступила «Виктории». Команда Алексея Татаева идет в таблице седьмой.

Сам российский защитник пропускал матч из-за дисквалификации. Всего в сезоне чемпионата 21-летний игрок провел 15 встреч, забил гол.

Чемпионат Чехии. Первая лига. 26-й тур

Виктория – Млада Болеслав – 7:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Чермак, 8; 2:0 – Чермак, 23; 3:0 – Бугель, 31; 4:0 – Гавел, 44; 5:0 – Чермак, 52; 6:0 – Хоры, 56; 7:0 – Михалик, 80; 7:1 – Клима, 84 (с пенальти).

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