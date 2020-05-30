Виктория - Млада Болеслав

|12 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|2:1
|Виктория
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|2:1
|Виктория
|20 тур
|9 февраля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Виктория
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|16:00
|Виктория
|6:1
|Млада Болеслав
|22 тур
|31 марта, суббота
|21:15
|Виктория
|1:2
|Млада Болеслав
|8 тур
|23 сентября, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|0:2
|Виктория
|28 тур
|12 мая, пятница
|19:15
|Виктория
|3:3
|Млада Болеслав
|14 тур
|19 ноября, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|0:0
|Виктория
|28 тур
|7 мая, суббота
|14:30
|Млада Болеслав
|2:0
|Виктория
|14 тур
|21 ноября, суббота
|22:15
|Виктория
|1:0
|Млада Болеслав
|25 тур
|25 апреля, суббота
|21:15
|Виктория
|1:2
|Млада Болеслав
|11 тур
|19 октября, воскресенье
|17:45
|Млада Болеслав
|0:3
|Виктория
|28 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:0
|Млада Болеслав
|14 тур
|9 ноября, суббота
|23:15
|Млада Болеслав
|1:2
|Виктория
|19 тур
|10 марта, воскресенье
|18:25
|Млада Болеслав
|0:2
|Виктория
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:0
|Млада Болеслав
|28 тур
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Виктория
|14 тур
|18 ноября, пятница
|21:20
|Виктория
|3:2
|Млада Болеслав
|27 тур
|7 мая, суббота
|19:20
|Виктория
|3:1
|Млада Болеслав
|13 тур
|23 октября, суббота
|20:20
|Млада Болеслав
|4:3
|Виктория
|22 тур
|27 марта, суббота
|17:45
|Млада Болеслав
|4:0
|Виктория
|8 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Виктория
|2:1
|Млада Болеслав