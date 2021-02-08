Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»

Защитник «Млада Болеслава» Алексей Татаев рассказал о желании вернуться в Россию.

– Есть впечатление, что «Млада» все-таки не предел мечтаний. Куда хотелось бы двигаться дальше?

– Есть два разных направления. С одной стороны, как и у всех детишек, с детства есть мечта играть в Европе, в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи. А с другой, есть реальность – из-за карантина границы закрыты, и хочется просто быть поближе к семье.

Сейчас с удовольствием вернулся бы в Россию. В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу.

При этом не хотелось бы создать ложное впечатление, что я прямо хочу отсюда убежать. Нет, до лета вполне можно было бы остаться. Варианты всегда есть, предложения из Европы бывают. Надо только с клубом договориться, но и это не проблема. Просто надо подождать.

– Я правильно понимаю, что из чемпионата Чехии чаще всего уезжают в Германию или Италию?

– Именно. И еще иногда в Англию. Я с детства мечтал поиграть в Италии, особенно в «Интере».