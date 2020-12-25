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    Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»

    Защитник «Млада Болеслава» Алексей Татаев рассказал о желании вернуться в Россию.

    – Есть впечатление, что «Млада» все-таки не предел мечтаний. Куда хотелось бы двигаться дальше?

    – Есть два разных направления. С одной стороны, как и у всех детишек, с детства есть мечта играть в Европе, в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи. А с другой, есть реальность – из-за карантина границы закрыты, и хочется просто быть поближе к семье.

    Сейчас с удовольствием вернулся бы в Россию. В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу.

    При этом не хотелось бы создать ложное впечатление, что я прямо хочу отсюда убежать. Нет, до лета вполне можно было бы остаться. Варианты всегда есть, предложения из Европы бывают. Надо только с клубом договориться, но и это не проблема. Просто надо подождать.

    – Я правильно понимаю, что из чемпионата Чехии чаще всего уезжают в Германию или Италию?

    – Именно. И еще иногда в Англию. Я с детства мечтал поиграть в Италии, особенно в «Интере».

    • Татаев – воспитанник «Краснодара».
    • Он перешел в «Младу» в январе 2019 года.

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    Источник: «Советский Спорт»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1005

      кто там 26 минут назад

      два таких пассажира уже вернулись(караваев и комличенко) и что то мне подсказывает что в Европу больше не вернутся.

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