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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Млада Болеслав
Виктория - Млада Болеслав: обзор матча 30 мая 2020
Виктория
30.05.2020, суббота, 19:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
7 : 1
Завершен
Млада Болеслав
8'
А. Чермак
23'
А. Чермак
31'
J. David Beauguel
43'
М. Гавел
52'
А. Чермак
56'
Т. Хоры
80'
О. Михалик
84'
И. Клима (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Млада Болеслав
84'
ГОЛ с пенальти! 7:1!
И. Клима
82'
Замена
V. Stransky
️️️️
Д. Дудера
ГОЛ! 7:0!
О. Михалик
Пас отдал
Т. Хоры
80'
Замена
Р. Хубник
️️️️
Я. Брабец
75'
66'
Замена
M. Túlio
️️️️
O. Mazuch
Замена
О. Михалик
️️️️
П. Буха
60'
ГОЛ! 6:0!
Т. Хоры
Пас отдал
М. Гавел
56'
Замена
Л. Перница
️️️️
Л. Гейда
54'
Замена
T. Horava
️️️️
J. David Beauguel
53'
Замена
Т. Хоры
️️️️
А. Чермак
53'
ГОЛ! 5:0!
А. Чермак
Пас отдал
J. David Beauguel
52'
46'
Замена
И. Клима
️️️️
Т. Ладра
ГОЛ! 4:0!
М. Гавел
43'
ГОЛ! 3:0!
J. David Beauguel
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Чермак
Пас отдал
Ж. Каямба
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Чермак
Пас отдал
J. David Beauguel
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
0
D. Pudil
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
20
Michael Hubínek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
15
Tomáš Wágner
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Виктория
24
Dominik Sváček
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3-5-3
24
Гавел
2
Гейда
14
Брабец
20
Буха
10
Копиц
23
Калвах
47
Чермак
19
Коваржик
9
16
11
Каямба
3-2-2-2
33
39
Крапка
23
Дудера
39
Клима
0
30
Зелены
20
22
Фулнек
18
Ладра
15
14
Брабец
4
Хубник
4
Хубник
14
Брабец
2
Гейда
4
Перница
4
Перница
2
Гейда
9
0
0
9
20
Буха
17
Михалик
17
Михалик
20
Буха
47
Чермак
25
Хоры
25
Хоры
47
Чермак
3
12
12
3
18
Ладра
23
Клима
23
Клима
18
Ладра
23
Дудера
12
12
23
Дудера
Остались в запасе
Виктория
Млада Болеслав
24
Dominik Sváček
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
13
Ян Стейскал
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
24
Dominik Sváček
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Виктория - Млада Болеслав
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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