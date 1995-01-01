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    Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу

    «Млада Болеслав» в очередном туре чемпионата Чехии проиграла всухую «Сигме». 35 минут на поле провел защитник Алексей Татаев.

    «Теплице» с Евгением Назаровым в составе уступил в Ческе-Будеевице, команда идет в зоне борьбы за выживание.

    Воспитанник «Динамо» Владислав Левин провел весь матч против «Словацко», его команда победила.

    Чемпионат Чехии. Первая лига. 29-й тур

    Словацко – Богемианс – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Пулкраб, 4; 0:2 – Квет, 15; 1:2 – Даничек, 43.

    Удаления: Петржела, 13 – нет.

    Млада Болеслав – Сигма – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грушка, 30; 0:2 – Кербр, 90+3.

    Динамо – Теплице – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ржезничек, 47; 1:1 – Шульц, 52; 2:1 – Шранц, 80; 3:1 – Шульц, 90+4.

    Удаления: нет – Радоста, 36 (вторая ж.к.).

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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