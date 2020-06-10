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  • Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу

Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу

10 июня 2020, 21:35
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«Млада Болеслав» в очередном туре чемпионата Чехии проиграла всухую «Сигме». 35 минут на поле провел защитник Алексей Татаев.

«Теплице» с Евгением Назаровым в составе уступил в Ческе-Будеевице, команда идет в зоне борьбы за выживание.

Воспитанник «Динамо» Владислав Левин провел весь матч против «Словацко», его команда победила.

Чемпионат Чехии. Первая лига. 29-й тур

Словацко – Богемианс – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Пулкраб, 4; 0:2 – Квет, 15; 1:2 – Даничек, 43.

Удаления: Петржела, 13 – нет.

Млада Болеслав – Сигма – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грушка, 30; 0:2 – Кербр, 90+3.

Динамо – Теплице – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ржезничек, 47; 1:1 – Шульц, 52; 2:1 – Шранц, 80; 3:1 – Шульц, 90+4.

Удаления: нет – Радоста, 36 (вторая ж.к.).

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Сигма Словацко Богемианс 1905 Динамо Теплице Левин Владислав Татаев Алексей Назаров Евгений
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