Динамо - Теплице

|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:30
|Теплице
|1:3
|Динамо
|16 тур
|28 ноября, пятница
|20:00
|Динамо
|2:0
|Теплице
|2 тур
|2 сентября, вторник
|20:00
|Теплице
|4:0
|Динамо
|23 тур
|13 апреля, суббота
|18:00
|Теплице
|4:0
|Динамо
|9 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Динамо
|3:2
|Теплице
|24 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Теплице
|0:1
|Динамо
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:1
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|2:2
|Теплице
|4 тур
|9 августа, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:1
|Динамо