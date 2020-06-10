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Динамо - Теплице

10.06.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 29 тур Динамо - Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Теплице 1:3 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
28 ноября, пятница 20:00 Динамо 2:0 Теплице
2 тур
2 сентября, вторник 20:00 Теплице 4:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
13 апреля, суббота 18:00 Теплице 4:0 Динамо
9 тур
29 сентября, суббота 19:00 Динамо 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Теплице 0:1 Динамо
10 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
27 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Теплице
4 тур
9 августа, понедельник 20:00 Теплице 1:1 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 0:0 Теплице
3 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Теплице 3:0 Динамо
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