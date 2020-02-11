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  • Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах

Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах

11 февраля 2020, 10:35

Бывшего защитника «Томи» Давида Яблонски обвиняют в участии в договорных матчах.

Речь идет о матчах чемпионата Чехии, когда футболист выступал за «Теплице».

У полиции есть доказательства в виде переписок.

Яблонски стал подозреваемым в 2013 году, но заседание началось в 2016-м. Впоследствии он несколько раз обжаловал решение суда, пока оно не стало окончательным. Игрока ждет дисквалификация.

  • Яблонски выступал за «Томь» в 2016 году.
  • В РПЛ футболист провел шесть матчей.

Источник: Seznam Spravy

 Чешский интернет-новостной сайт.  Редакция фокусируется на внутренних расследованиях, деловых новостях и публицистике.

Чехия. Синот Лига Томь Теплице Яблонски Давид
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