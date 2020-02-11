Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах

Бывшего защитника «Томи» Давида Яблонски обвиняют в участии в договорных матчах.
Речь идет о матчах чемпионата Чехии, когда футболист выступал за «Теплице».
У полиции есть доказательства в виде переписок.
Яблонски стал подозреваемым в 2013 году, но заседание началось в 2016-м. Впоследствии он несколько раз обжаловал решение суда, пока оно не стало окончательным. Игрока ждет дисквалификация.
- Яблонски выступал за «Томь» в 2016 году.
- В РПЛ футболист провел шесть матчей.
Источник: Seznam Spravy
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