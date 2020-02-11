Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах

Бывшего защитника «Томи» Давида Яблонски обвиняют в участии в договорных матчах.

Речь идет о матчах чемпионата Чехии, когда футболист выступал за «Теплице».

У полиции есть доказательства в виде переписок.

Яблонски стал подозреваемым в 2013 году, но заседание началось в 2016-м. Впоследствии он несколько раз обжаловал решение суда, пока оно не стало окончательным. Игрока ждет дисквалификация.