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    Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах

    Бывшего защитника «Томи» Давида Яблонски обвиняют в участии в договорных матчах.

    Речь идет о матчах чемпионата Чехии, когда футболист выступал за «Теплице».

    У полиции есть доказательства в виде переписок.

    Яблонски стал подозреваемым в 2013 году, но заседание началось в 2016-м. Впоследствии он несколько раз обжаловал решение суда, пока оно не стало окончательным. Игрока ждет дисквалификация.

    • Яблонски выступал за «Томь» в 2016 году.
    • В РПЛ футболист провел шесть матчей.

    Источник: Seznam Spravy

     Чешский интернет-новостной сайт.  Редакция фокусируется на внутренних расследованиях, деловых новостях и публицистике.

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