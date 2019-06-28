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    «Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»

    По информации Sport24, правый защитник «Краснодара-2» Игорь Парадин перешел в «Теплице».

    Краснодарцы отдали 20-летнего игрока чешскому клубу в аренду. Ранее «Теплице» арендовал еще одного игрока южан – 22-летнего центрального защитника Евгения Назарова.

    • В сезоне-2018/19 Парадин провел 17 матчей (один гол и одна результативная передача) за «Краснодар-2» в ФНЛ, 15 встреч (один мяч) за «Краснодар-3» в ПФЛ и одну игру за дубль краснодарцев в молодежном первенстве.
    • В прошедшей кампании «Теплице» финишировал в чемпионате Чехии на 10-м месте.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1712

      TOL47 11 минут назад

      Удачи парню , пусть мастерства набирается.

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