Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Давид Ваврушка

    Тренер
    Имя Давид
    Фамилия Ваврушка
    Команда Теплице
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 14 сентября 1972
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Теплице 1 : 1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    26.02.2023 Яблонец 4 : 1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    04.03.2023 Спарта 4 : 1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    12.03.2023 Теплице 1 : 1 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Теплице 30 5 12 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Теплице 2 : 2 Виктория
    06.08.2022 Слован 5 : 1 Теплице
    13.08.2022 Теплице 0 : 1 Богемианс 1905
    20.08.2022 Баник 1 : 2 Теплице
    27.08.2022 Теплице 0 : 0 Фастав
    31.08.2022 Славия 6 : 0 Теплице
    03.09.2022 Теплице 3 : 2 Яблонец
    10.09.2022 Теплице 2 : 2 Спарта
    17.09.2022 Зброевка 2 : 2 Теплице
    02.10.2022 Теплице 5 : 1 Пардубице
    08.10.2022 Градец-Кралове 4 : 1 Теплице
    15.10.2022 Теплице 0 : 2 Динамо
    23.10.2022 Словацко 2 : 1 Теплице
    30.10.2022 Теплице 2 : 1 Сигма
    06.11.2022 Млада Болеслав 3 : 0 Теплице
    12.11.2022 Теплице 2 : 1 Слован
    28.01.2023 Богемианс 1905 2 : 0 Теплице
    04.02.2023 Теплице 0 : 5 Баник
    11.02.2023 Фастав 2 : 1 Теплице
    18.02.2023 Теплице 1 : 1 Славия
    26.02.2023 Яблонец 4 : 1 Теплице
    04.03.2023 Спарта 4 : 1 Теплице
    12.03.2023 Теплице 1 : 1 Зброевка
    19.03.2023 Пардубице 0 : 0 Теплице
    02.04.2023 Теплице 0 : 0 Градец-Кралове
    09.04.2023 Динамо 0 : 0 Теплице
    15.04.2023 Теплице 0 : 0 Словацко
    22.04.2023 Сигма 0 : 0 Теплице
    26.04.2023 Теплице 0 : 0 Млада Болеслав
    29.04.2023 Виктория 0 : 0 Теплице
    • Читайте нас: 
    11