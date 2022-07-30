Давид Ваврушка - статистика
Тренер
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Ваврушка
|Команда
|Теплице
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|14 сентября 1972
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Ваврушка
|Команда
|Теплице
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|14 сентября 1972
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Пардубице
|3 : 1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
|02.04.2023
|Теплице
|1 : 0
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
|09.04.2023
|Динамо
|0 : 3
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Теплице
|30
|7
|13
|10
|Дата
|Матч
|30.07.2022
|Теплице
|2 : 2
|Виктория
|06.08.2022
|Слован
|5 : 1
|Теплице
|13.08.2022
|Теплице
|0 : 1
|Богемианс 1905
|20.08.2022
|Баник
|1 : 2
|Теплице
|27.08.2022
|Теплице
|0 : 0
|Фастав
|31.08.2022
|Славия
|6 : 0
|Теплице
|03.09.2022
|Теплице
|3 : 2
|Яблонец
|10.09.2022
|Теплице
|2 : 2
|Спарта
|17.09.2022
|Зброевка
|2 : 2
|Теплице
|02.10.2022
|Теплице
|5 : 1
|Пардубице
|08.10.2022
|Градец-Кралове
|4 : 1
|Теплице
|15.10.2022
|Теплице
|0 : 2
|Динамо
|23.10.2022
|Словацко
|2 : 1
|Теплице
|30.10.2022
|Теплице
|2 : 1
|Сигма
|06.11.2022
|Млада Болеслав
|3 : 0
|Теплице
|12.11.2022
|Теплице
|2 : 1
|Слован
|28.01.2023
|Богемианс 1905
|2 : 0
|Теплице
|04.02.2023
|Теплице
|0 : 5
|Баник
|11.02.2023
|Фастав
|2 : 1
|Теплице
|18.02.2023
|Теплице
|1 : 1
|Славия
|26.02.2023
|Яблонец
|4 : 1
|Теплице
|04.03.2023
|Спарта
|4 : 1
|Теплице
|12.03.2023
|Теплице
|1 : 1
|Зброевка
|19.03.2023
|Пардубице
|3 : 1
|Теплице
|02.04.2023
|Теплице
|1 : 0
|Градец-Кралове
|09.04.2023
|Динамо
|0 : 3
|Теплице
|15.04.2023
|Теплице
|0 : 0
|Словацко
|22.04.2023
|Сигма
|0 : 0
|Теплице
|25.04.2023
|Теплице
|0 : 0
|Млада Болеслав
|30.04.2023
|Виктория
|0 : 0
|Теплице