Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Давид Ваврушка - статистика

    Тренер
    Имя Давид
    Фамилия Ваврушка
    Команда Теплице
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 14 сентября 1972
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Пардубице 3 : 1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
    02.04.2023 Теплице 1 : 0 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
    09.04.2023 Динамо 0 : 3 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Теплице 30 7 13 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Теплице 2 : 2 Виктория
    06.08.2022 Слован 5 : 1 Теплице
    13.08.2022 Теплице 0 : 1 Богемианс 1905
    20.08.2022 Баник 1 : 2 Теплице
    27.08.2022 Теплице 0 : 0 Фастав
    31.08.2022 Славия 6 : 0 Теплице
    03.09.2022 Теплице 3 : 2 Яблонец
    10.09.2022 Теплице 2 : 2 Спарта
    17.09.2022 Зброевка 2 : 2 Теплице
    02.10.2022 Теплице 5 : 1 Пардубице
    08.10.2022 Градец-Кралове 4 : 1 Теплице
    15.10.2022 Теплице 0 : 2 Динамо
    23.10.2022 Словацко 2 : 1 Теплице
    30.10.2022 Теплице 2 : 1 Сигма
    06.11.2022 Млада Болеслав 3 : 0 Теплице
    12.11.2022 Теплице 2 : 1 Слован
    28.01.2023 Богемианс 1905 2 : 0 Теплице
    04.02.2023 Теплице 0 : 5 Баник
    11.02.2023 Фастав 2 : 1 Теплице
    18.02.2023 Теплице 1 : 1 Славия
    26.02.2023 Яблонец 4 : 1 Теплице
    04.03.2023 Спарта 4 : 1 Теплице
    12.03.2023 Теплице 1 : 1 Зброевка
    19.03.2023 Пардубице 3 : 1 Теплице
    02.04.2023 Теплице 1 : 0 Градец-Кралове
    09.04.2023 Динамо 0 : 3 Теплице
    15.04.2023 Теплице 0 : 0 Словацко
    22.04.2023 Сигма 0 : 0 Теплице
    25.04.2023 Теплице 0 : 0 Млада Болеслав
    30.04.2023 Виктория 0 : 0 Теплице
    • Читайте нас: 