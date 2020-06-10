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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Теплице
Динамо - Теплице: обзор матча 10 июня 2020
Динамо
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Теплице
52'
П. Шулц
80'
И. Шранц
90+4'
П. Шулц
47'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Теплице
ГОЛ! 3:1!
П. Шулц
90'
+4
Желтая карточка
J. Kulhánek
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Я. Ржезничек
Замена
Л. Гавел
️️️️
И. Шранц
88'
81'
Замена
P. Moulis
️️️️
J. Mareš
ГОЛ! 2:1!
И. Шранц
80'
Замена
P. Javorek
️️️️
П. Цавош
77'
70'
Желтая карточка
T. Kucera
Желтая карточка
I. Taborsky
68'
Замена
I. Taborsky
️️️️
K. Meszaros
53'
Замена
M. Mrsic
️️️️
П. Бранднер
53'
ГОЛ! 1:1!
П. Шулц
Пас отдал
И. Шранц
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
J. Mareš
Желтая карточка
М. Таловеров
44'
36'
Вторая желтая
M. Radosta
34'
Желтая карточка
M. Radosta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
25
Ivan Susak
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
23
M. Kopecny
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
I. Taborsky
ЦФ
Теплице
22
Matej Hybl
ЦЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
3-4-4
12
Чолич
0
40
Таловеров
0
25
10
Шулц
8
Цавош
0
26
Шранц
11
Бранднер
33
3-4-4
35
15
9
Назаров
27
Трубац
23
Маречек
29
0
37
Ржезничек
11
30
26
26
Шранц
5
Гавел
5
Гавел
26
Шранц
8
Цавош
0
0
8
Цавош
11
Бранднер
0
0
11
Бранднер
0
0
0
0
11
10
10
11
Остались в запасе
Динамо
Теплице
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
22
Matej Hybl
ЦЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
Остались в запасе
22
Matej Hybl
ЦЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Динамо - Теплице
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
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