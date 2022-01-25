- 27 января
- 15:59 Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
- 25 января 2022
- 00:46 «Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ») 1
- 17 января 2022
- 10:28 Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой» 4
- 12 января 2022
- 16:39 Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
- 8 января 2022
- 19:48 Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
- 27 декабря 2021
- 15:37 Форвард чешской «Сигмы» Голенков хочет вернуться в Россию. Им интересуется «Нижний Новгород»
- 31 августа 2021
- 18:31 Экс-форвард «Крыльев» Голенков подписал контракт с чешской «Сигмой»
- 10 июня 2020
- 21:35 Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу 1
- 26 ноября 2018
- 06:17 Россиянин Комличенко забил 15 голов в 15 матчах чемпионата Чехии 11
- 20 мая 2017
- 01:37 Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме 6