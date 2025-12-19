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Чехия. Шанс Лига
Команды
Сигма
€ 12 млн
Сигма
Оломоуц
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Андрув стадион
Сайт:
http://www.sigmafotbal.cz
Тренер:
Вацлав Йилек
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Таблица
Трансляция
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
Трансляция
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Сигма» – «Ракув»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.95
2025.10.22 18:07
Трансляция
«Фиорентина» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Сигма» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 8.50
2025.08.28 08:19
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
Стал известен 7-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
2025.04.27 17:33
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
2022.01.25 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
2022.01.17 10:28
4
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
2022.01.12 16:39
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
2022.01.08 19:48
Форвард чешской «Сигмы» Голенков хочет вернуться в Россию. Им интересуется «Нижний Новгород»
2021.12.27 15:37
Экс-форвард «Крыльев» Голенков подписал контракт с чешской «Сигмой»
2021.08.31 18:31
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Россиянин Комличенко забил 15 голов в 15 матчах чемпионата Чехии
2018.11.26 06:17
11
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
2017.05.20 01:37
6
Главные новости
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
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Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
6
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
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