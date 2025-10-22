23 октября 2025 года в 22:00 состоится поединок основного этапа Лиги

конференций. Нас ждет противостояние двух представителей Восточной Европы – чешской «Сигмы» и польского «Ракува».

«Сигма»

«Сигма» стартовала в ЛК поединком с одним из главных (если не главным) фаворитов турнира – «Фиорентиной». Чехи предсказуемо уступили пока еще команде Стефано Пиоли.

В чемпионате Чехии все тоже грустно: одна победа в последних пяти матчах. В активе «Сигмы» 19 очков – на 8 меньше, чем у лидирующей «Спарты» из Праги.

Последние три игры:

Карвина – Сигма 1:1

Сигма – Яблонец 2:0

Фиорентина – Сигма 2:0

«Ракув»

«Ракув» – действующий чемпион Польши. Команда слабенько начала сезон, но постепенно начинает приходить в себя – 4 победы в 5 последних матчах + победа в первом туре ЛК. Впрочем, этого все еще слишком мало, чтобы догнать лидера – «Ягеллонию». Из-за неудач в первых турах «Ракув» отстает от первой команды чемпионата Польши на 10 очков.

Последние три игры:

Краковия – Ракув 2:0

Полония – Ракув 0:1

Ракув – Мотор 2:0

Прогноз на матч «Сигма» – «Ракув»

«Ракув» очень неплохо выступает в Лиге конференций и стал завсегдатаем этого турнира. Любопытно, что поляки регулярно добиваются успеха и на выезде – лишь два поражения в 9 крайних матчах на чужих стадионах. Предполагаем, что и сейчас наконец набравший форму «Ракув» как минимум не уступит.

Прогноз: победа «Ракува» с форой 0, коэффициент – 1.95. Прогноз на счет – 1:1/1:2.