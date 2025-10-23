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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Сигма - Ракув
Сигма - Ракув: обзор матча 23 октября 2025
Сигма
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ракув
83'
Я. Крал
90'
С. Сварнас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Ракув
Завершен
Желтая карточка
Matej Mikulenka
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Имад Рондич
90'
ГОЛ! 1:1!
Стратос Сварнас
Пас отдал
Tomasz Pieńko
84'
Замена
Ламин Диаби-Фадига
️️️️➡️️
Майкл Амейо
ГОЛ! 1:0!
Ян Крал
Пас отдал
Stepan Langer
83'
Замена
Андрес Думитреску
️️️️➡️️
Jiří Sláma
82'
80'
Замена
Имад Рондич
️️️️➡️️
Йонатан-Браут Брюнес
80'
Замена
Карол Струски
️️️️➡️️
Петер Барат
Замена
Мухамед Тижани
️️️️➡️️
Даниэль Васулин
72'
Замена
Артур Должников
️️️️➡️️
Ахмад Гали
72'
71'
Замена
Tomasz Pieńko
️️️️➡️️
Patryk Makuch
71'
Замена
Жеан Карлос
️️️️➡️️
Adriano
69'
Желтая карточка
Фран Тудор
Замена
Jáchym Šíp
️️️️➡️️
Filip Slavicek
62'
Замена
Stepan Langer
️️️️➡️️
Тихомир Костадинов
62'
Желтая карточка
Filip Slavicek
54'
40'
Желтая карточка
Петер Барат
Желтая карточка
Даниэль Васулин
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
30
J. Navratil
(К)
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
47
Михал Беран
АП
70
Ахмад Гали
ЛВ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
13
Jiří Sláma
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
88
Петер Барат
ЦП
6
O. Repka
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Adriano
ЦФ
18
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
98
Matúš Hruška
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
80
Vaclav Zahradnicek
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
37
Stepan Langer
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
Ракув
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
8
Tomasz Pieńko
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
29
Имад Рондич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
20
Жеан Карлос
ЛВ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
3-3-2-2
91
16
2
Силла
21
Крал
25
30
26
Костадинов
70
Гали
47
Беран
13
51
Васулин
2-1-3-1-3
1
Треловски
25
Раковитан
4
Сварнас
5
Булат
7
Тудор
6
88
Барат
19
Амейо
9
18
Брюнес
11
13
23
Думитреску
23
Думитреску
13
26
Костадинов
37
37
26
Костадинов
70
Гали
77
Должников
77
Должников
70
Гали
51
Васулин
26
Тижани
26
Тижани
51
Васулин
16
6
6
16
9
8
8
9
88
Барат
23
Струски
23
Струски
88
Барат
18
Брюнес
29
Рондич
29
Рондич
18
Брюнес
11
20
Карлос
20
Карлос
11
19
Амейо
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
19
Амейо
Остались в запасе
Сигма
Ракув
7
Радим Брейте
ВР
98
Matúš Hruška
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
80
Vaclav Zahradnicek
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
22
M. Hadas
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
7
Радим Брейте
ВР
98
Matúš Hruška
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
80
Vaclav Zahradnicek
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
22
M. Hadas
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
Остались в запасе
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Сигма - Ракув
3
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
369
432
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.25
1.21
Информация о матче
Главный судья:
Pavle Ilic, Serbia
Стадион:
Андрув стадион
Посещаемость:
8136
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