12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-3-1
53
Кристенсен
65
Паризи
21
Госенс
15
Комуццо
6
Раньери
8
Мандрагора
29
Фортини
80
Фаббиан
27
Ндур
22
Фаццини
91
Пикколи
2-4-2-2
48
25
Раковитан
4
Сварнас
7
Тудор
6
21
23
Струски
10
Иви
19
Амейо
14
Брюнес
9
29
Фортини
2
Додо
2
Додо
29
Фортини
8
Мандрагора
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Мандрагора
21
Госенс
17
Харрисон
17
Харрисон
21
Госенс
22
Фаццини
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
22
Фаццини
91
Пикколи
61
61
91
Пикколи
21
24
Арсенич
24
Арсенич
21
23
Струски
5
Булат
5
Булат
23
Струски
10
Иви
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Иви
14
Брюнес
17
17
14
Брюнес
Остались в запасе
Фиорентина
Ракув
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Остались в запасе
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Фиорентина - Ракув
3
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
491
361
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ракува», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ракув»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»