Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

12 марта, 21:50
Фиорентина
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ракув
62' Ч. Ндур 90+3' А. Гюдмюндссон (П)
60' Й. Брюнес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ракув
48
Oliwier Zych
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
6
O. Repka
ЦП
21
Tomasz Pieńko
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К) ПП
10
Иви
ПВ
9
Patryk Makuch
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Ракув
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
2
Jerzy Napieraj
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
17
Leonardo Rocha
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
3-3-3-1
53
Кристенсен
65
Паризи
21
Госенс
15
Комуццо
6
Раньери
8
Мандрагора
29
Фортини
80
Фаббиан
27
Ндур
22
Фаццини
91
Пикколи
2-4-2-2
48
25
Раковитан
4
Сварнас
7
Тудор
6
21
23
Струски
10
Иви
19
Амейо
14
Брюнес
9
29
Фортини
2
Додо
2
Додо
29
Фортини
8
Мандрагора
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Мандрагора
21
Госенс
17
Харрисон
17
Харрисон
21
Госенс
22
Фаццини
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
22
Фаццини
91
Пикколи
61
61
91
Пикколи
21
24
Арсенич
24
Арсенич
21
23
Струски
5
Булат
5
Булат
23
Струски
10
Иви
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Иви
14
Брюнес
17
17
14
Брюнес
Остались в запасе
Фиорентина
Ракув
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Остались в запасе
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Фиорентина - Ракув
3
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
491
361
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ракува», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Ракув»

«Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ракув Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
8
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стали известны финалисты Лиги конференций
8 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
17 апреля
4
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+