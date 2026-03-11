12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций чешская «Сигма» примет немецкий «Майнц». Хозяева подходят к игре на серии побед, тогда как немецкий клуб демонстрирует более нестабильные результаты. Встреча может получиться напряженной, поскольку обе команды регулярно забивают и имеют проблемы в обороне.

«Сигма»

«Сигма» находится в отличной форме и выиграла четыре последних матча. В предыдущем раунде Лиги конференций команда обыграла «Лозанну» со счетом 2:1. Клуб стабильно действует в атаке – в турнире команда забивает уже семь матчей подряд.

За последние пять игр «Сигма» забила 9 мячей и пропустила 4. Средняя результативность составляет 1.80 гола за матч. При этом команда нередко допускает ошибки в обороне – «Сигма» пропускает в большинстве матчей турнира.

«Майнц»

«Майнц» в последних матчах показывает нестабильные результаты. В пяти последних играх команда забила 6 голов и пропустила 8. В среднем клуб забивает 1.20 мяча за игру и пропускает около 1.60.

Немецкая команда отличается высокой игровой интенсивностью, но оборона остается уязвимой. В последних четырех матчах «Майнц» неизменно пропускает, что может сыграть важную роль в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Сигма»

выигрывает 4 последних матча

забивает в 7 последних матчах Лиги конференций

пропускает в 8 последних матчах турнира

забивает в 6 последних матчах

в последних 5 играх: 9 забито и 4 пропущено

средняя результативность – 1.80 гола за игру

«Майнц»

пропускает в 4 последних матчах

забивает в 3 последних матчах

в последних 5 играх: 6 забито и 8 пропущено

средняя результативность – 1.20 гола за матч

в среднем пропускает 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Сигма» – «Майнц»

«Сигма» подходит к игре на серии побед и уверенно действует в атаке. Команда регулярно забивает и показывает стабильные результаты на своем поле. Однако оборона чешского клуба не всегда действует надежно, что может дать шансы сопернику.

«Майнц» обладает более сильным уровнем соперников в чемпионате Германии и способен создавать моменты даже в сложных матчах. При этом команда часто допускает ошибки в защите.

С учетом статистики обе команды имеют хорошие шансы отличиться, а матч может получиться результативным и достаточно равным.

