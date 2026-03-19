19 марта в ответном матче 1/8 Лиги конференций сыграют «Майнц» и «Сигма». Игра в Майнце начнется в 20:45 (мск). Первый матч завершился со счетом 0:0.
«Майнц»
Команда Урса Фишера, являющаяся одной из самых миролюбивых в Бундеслиге, решила не изменять себе и в первом матче в Чехии также скатала ничью. Немецкий клуб нанес всего 5 «легитимных» ударов, а также забил 2 гола, которые были отменены из-за офсайдов.
«Сигма»
Подопечные Томаша Янотки смотрелись в первой игре не хуже представителя Бундеслиги, но моментов было минимум. На выходных «Сигма» сыграла вничью еще и в чемпионате (2:2 с «Карвиной») и продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 7 матчей (4 – в чемпионате, 3 – в ЛК).
Прогноз на матч «Майнц» – «Сигма»
Едва ли стоит ожидать много голевых моментов и высокой результативности в ответной игре. Скорее всего, повторится сценарий первой игры, где обе команды сделали ставку на оборону.
Полагаем, что исход встречи решат 1-2 мяча. В продолжение чешской сказки мы не верим – все-таки «Майнц» по статусу и уровню игроков обязан проходить в четвертьфинал еврокубка.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 2.00.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.00.