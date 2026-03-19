Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2

19 марта 2026 10:31
Майнц - Сигма
19 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.00
ТМ (2,5)
Сделать ставку

19 марта в ответном матче 1/8 Лиги конференций сыграют «Майнц» и «Сигма». Игра в Майнце начнется в 20:45 (мск). Первый матч завершился со счетом 0:0.

«Майнц»

Команда Урса Фишера, являющаяся одной из самых миролюбивых в Бундеслиге, решила не изменять себе и в первом матче в Чехии также скатала ничью. Немецкий клуб нанес всего 5 «легитимных» ударов, а также забил 2 гола, которые были отменены из-за офсайдов.

«Сигма»

Подопечные Томаша Янотки смотрелись в первой игре не хуже представителя Бундеслиги, но моментов было минимум. На выходных «Сигма» сыграла вничью еще и в чемпионате (2:2 с «Карвиной») и продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 7 матчей (4 – в чемпионате, 3 – в ЛК).

Прогноз на матч «Майнц» – «Сигма»

Едва ли стоит ожидать много голевых моментов и высокой результативности в ответной игре. Скорее всего, повторится сценарий первой игры, где обе команды сделали ставку на оборону.

Полагаем, что исход встречи решат 1-2 мяча. В продолжение чешской сказки мы не верим – все-таки «Майнц» по статусу и уровню игроков обязан проходить в четвертьфинал еврокубка.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 2.00.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.00.

2.00
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Сигма Майнц
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 