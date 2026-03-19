19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ракув
Ракув
2-3-3-2
48
25
Раковитан
4
Сварнас
23
Струски
6
7
Тудор
20
Карлос
19
Амейо
10
Иви
9
14
Брюнес
4-3-2-1
53
Кристенсен
2
Додо
6
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
27
Ндур
80
Фаббиан
22
Фаццини
44
Фаджоли
17
Харрисон
20
Кен
7
Тудор
2
2
7
Тудор
23
Струски
5
Булат
5
Булат
23
Струски
10
Иви
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Иви
9
17
17
9
20
Карлос
11
11
20
Карлос
22
Фаццини
21
Госенс
21
Госенс
22
Фаццини
2
Додо
3
Понграчич
3
Понграчич
2
Додо
44
Фаджоли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
44
Фаджоли
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
17
Харрисон
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
Остались в запасе
Ракув
Фиорентина
1
Каспер Треловски
ВР
31
Dominik Czeremski
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
31
Dominik Czeremski
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ракув - Фиорентина
2
3
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
398
403
Сейвы
5
0
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.79
2.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.89
-0.89
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ракув» против «Фиорентины», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ракув» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»