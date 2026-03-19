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  • «Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 19:35
Ракув
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Фиорентина
46' К. Струски
68' Р. Пикколи 90+7' М. Понграчич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
48
Oliwier Zych
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
6
O. Repka
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К) ПП
20
Жеан Карлос
ЛВ
10
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
31
Dominik Czeremski
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
2
Jerzy Napieraj
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
17
Leonardo Rocha
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
2-3-3-2
48
25
Раковитан
4
Сварнас
23
Струски
6
7
Тудор
20
Карлос
19
Амейо
10
Иви
9
14
Брюнес
4-3-2-1
53
Кристенсен
2
Додо
6
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
27
Ндур
80
Фаббиан
22
Фаццини
44
Фаджоли
17
Харрисон
20
Кен
7
Тудор
2
2
7
Тудор
23
Струски
5
Булат
5
Булат
23
Струски
10
Иви
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Иви
9
17
17
9
20
Карлос
11
11
20
Карлос
22
Фаццини
21
Госенс
21
Госенс
22
Фаццини
2
Додо
3
Понграчич
3
Понграчич
2
Додо
44
Фаджоли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
44
Фаджоли
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
17
Харрисон
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
Остались в запасе
Ракув
Фиорентина
1
Каспер Треловски
ВР
31
Dominik Czeremski
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
31
Dominik Czeremski
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ракув - Фиорентина
2
3
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
398
403
Сейвы
5
0
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.79
2.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.89
-0.89

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ракув» против «Фиорентины», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ракув» – «Фиорентина»

«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Ракув
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