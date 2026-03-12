Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Фиорентина - Ракув
Фиорентина - Ракув: обзор матча 12 марта 2026
Фиорентина
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ракув
62'
Ч. Ндур
90+3'
А. Гюдмюндссон (П)
60'
Й. Брюнес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Ракув
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Oliwier Zych
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Николо Фаджоли
(грубость)
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Альберт Гюдмюндссон
90'
+3
90'
+4'
Желтая карточка
Фабиано Паризи
(грубость)
85'
Замена
Николо Фаджоли
️️️️➡️️
Роландо Мандрагора
82'
Замена
Riccardo Braschi
️️️️➡️️
Роберто Пикколи
82'
81'
Желтая карточка
Фран Тудор
(подножка)
79'
Замена
Leonardo Rocha
️️️️➡️️
Йонатан-Браут Брюнес
70'
Замена
Марко Булат
️️️️➡️️
Карол Струски
Замена
Додо
️️️️➡️️
Никколо Фортини
68'
ГОЛ! 1:1!
Чер Ндур
Пас отдал
Роландо Мандрагора
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
Йонатан-Браут Брюнес
Пас отдал
Patryk Makuch
59'
Замена
Зоран Арсенич
️️️️➡️️
Tomasz Pieńko
59'
Замена
Ламин Диаби-Фадига
️️️️➡️️
Иви
Замена
Альберт Гюдмюндссон
️️️️➡️️
Якопо Фаццини
58'
Замена
Джек Харрисон
️️️️➡️️
Робин Госенс
58'
Желтая карточка
Лука Раньери
(подножка)
48'
45'
+1'
32'
Желтая карточка
Карол Струски
(подножка)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Ракув
48
Oliwier Zych
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
6
O. Repka
ЦП
8
Tomasz Pieńko
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
10
Иви
ПВ
9
Patryk Makuch
ЦФ
18
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Ракув
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Jerzy Napieraj
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
17
Leonardo Rocha
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
3-3-3-1
53
Кристенсен
65
Паризи
21
Госенс
15
Комуццо
6
Раньери
8
Мандрагора
29
Фортини
80
Фаббиан
27
Ндур
22
Фаццини
91
Пикколи
2-4-2-2
48
25
Раковитан
4
Сварнас
7
Тудор
6
8
23
Струски
10
Иви
19
Амейо
18
Брюнес
9
29
Фортини
2
Додо
2
Додо
29
Фортини
8
Мандрагора
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Мандрагора
21
Госенс
17
Харрисон
17
Харрисон
21
Госенс
22
Фаццини
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
22
Фаццини
91
Пикколи
61
61
91
Пикколи
8
24
Арсенич
24
Арсенич
8
23
Струски
5
Булат
5
Булат
23
Струски
10
Иви
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Иви
18
Брюнес
17
17
18
Брюнес
Остались в запасе
Фиорентина
Ракув
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
21
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Остались в запасе
31
Dominik Czeremski
ВР
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
21
Jerzy Napieraj
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Фиорентина - Ракув
3
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
491
361
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
7852
Новости команд
Все
Фиорентина
Ракув
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
5 июня, 23:49
2
«Зениту» предложили экс-форварда «Ювентуса» и «ПСЖ»
27 мая, 18:46
15
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая, 22:15
3
«Фиорентина» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая, 20:35
«Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.5
21 мая, 08:45
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
5 июня, 23:49
2
«Зениту» предложили экс-форварда «Ювентуса» и «ПСЖ»
27 мая, 18:46
15
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая, 22:15
3
«Фиорентина» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая, 20:35
«Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.5
21 мая, 08:45
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта, 19:35
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта, 10:23
«Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта, 21:50
«Фиорентина» – «Ракув»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.78
11 марта, 09:22
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля, 17:09
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фиорентина
Ракув
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ракув
3 : 0
23.05.2026
Арка
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Пяст
1 : 3
17.05.2026
Ракув
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
Польша. Экстракласа, 31 тур
Ракув
0 : 2
13.05.2026
Ягеллония
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 0
04.05.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 0
26.04.2026
Сассуоло
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ракув
3 : 0
23.05.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 33 тур
Пяст
1 : 3
17.05.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 31 тур
Ракув
0 : 2
13.05.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 32 тур
Ракув
2 : 0
08.05.2026
Корона
Польша. Кубок, Финал
Гурник
2 : 0
02.05.2026
Ракув
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: