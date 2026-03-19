«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65

19 марта 2026 10:12
Ракув - Фиорентина
19 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/8 финала
1.65
Обе забьют – да
19 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций сыграют «Ракув» и «Фиорентина». Матч в Сосновце начнется в 20:45 (мск). В первом матче в Италии победила «Фиорентина» – 2:1.

«Ракув»

В первом матче 1/8 финала в Италии «Ракув» повел в счете – на 60-й минуте отличился Джонатан Брюнес. Но удержать даже ничью поляки не смогли.

На выходных «Ракув» в важнейшем матче польского чемпионата за распределение мест в еврокубках уступил «Гурнику» – 1:3.

«Фиорентина»

Волевую победу в первом матче «филакам» принесли голы Чера Н'Дура и Альберта Гюдмюндссона с пенальти (на 3-й компенсированной минуте). На выходных «Фиорентина» разгромила «Кремонезе» (4:1) и оторвалась от зоны вылета в Серии А на 4 очка.

Прогноз на матч «Ракув» – «Фиорентина»

«Фиорентина» вряд ли станет играть на удержание минимального преимущества. Не так хороши «фиалки» в обороне, чтобы рассчитывать на сухой матч. «Ракуву» просто необходимо забивать, поэтому команда будет активно идти вперед и пропускать контратаки.

С большой долей вероятности мы вновь увидим обмен голами. Что касается итога противостояния, то мы ставим на «фиалок». После провала на старте сезона команда выбралась из кризиса и выглядит уверенно.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.65.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.

1.65
Обе забьют – да
Автор: Миронов Николай
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
