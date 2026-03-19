19 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций сыграют «Ракув» и «Фиорентина». Матч в Сосновце начнется в 20:45 (мск). В первом матче в Италии победила «Фиорентина» – 2:1.

«Ракув»

В первом матче 1/8 финала в Италии «Ракув» повел в счете – на 60-й минуте отличился Джонатан Брюнес. Но удержать даже ничью поляки не смогли.

На выходных «Ракув» в важнейшем матче польского чемпионата за распределение мест в еврокубках уступил «Гурнику» – 1:3.

«Фиорентина»

Волевую победу в первом матче «филакам» принесли голы Чера Н'Дура и Альберта Гюдмюндссона с пенальти (на 3-й компенсированной минуте). На выходных «Фиорентина» разгромила «Кремонезе» (4:1) и оторвалась от зоны вылета в Серии А на 4 очка.

Прогноз на матч «Ракув» – «Фиорентина»

«Фиорентина» вряд ли станет играть на удержание минимального преимущества. Не так хороши «фиалки» в обороне, чтобы рассчитывать на сухой матч. «Ракуву» просто необходимо забивать, поэтому команда будет активно идти вперед и пропускать контратаки.

С большой долей вероятности мы вновь увидим обмен голами. Что касается итога противостояния, то мы ставим на «фиалок». После провала на старте сезона команда выбралась из кризиса и выглядит уверенно.