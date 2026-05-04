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«Халидж» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 5 мая 2026 с коэффициентом 1.61

04 мая 2026 7:56
Халидж - Аль-Хиляль
05 мая 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
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1.61
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
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5 мая на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Даммаме состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Халидж» примет «Аль-Хиляль». Встреча крепкого середняка и одного из лидеров чемпионата. Гости продолжают борьбу за чемпионство и имеют колоссальное историческое преимущество.

«Халидж»

Хозяева подходят к матчу после гостевой победы над «Дамаком» (2:0) и демонстрируют неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Джошуа Кинг с 19 голами в 26 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Халидж» пропускает в 12 из 14 последних матчей и проигрывает в 15 из 16 последних встреч против «Аль-Хиляля», пропуская в 14 последних очных матчах.

«Аль-Хиляль»

«Лидеры» подходят к матчу после гостевой победы над «Аль-Хазмом» (3:0) и одержали три победы подряд в Высшей лиге. Команда стабильно забивает в 11 последних матчах чемпионата и не пропускает в трeх последних турах. «Аль-Хиляль» демонстрирует космическую результативность – 15 голов в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. Маркос Леонардо с 23 голами в 39 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги. «Аль-Хиляль» не проигрывает в 29 из 30 последних матчей и в 15 из 16 последних встреч против «Халиджа», забивая в 14 последних очных матчах.

Факты о командах

«Халидж»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • Проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Аль-Хиляля»
  • Пропускает в 14 последних очных матчах против «Аль-Хиляля»
  • Победа в последнем матче над «Дамаком» (2:0)

«Аль-Хиляль»

  • Победа в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 11 последних матчах Высшей лиги
  • Не пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Халиджа»

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Халиджу» в 15 из 16 последних матчей, забивая в 14 последних встречах. Гости демонстрируют космическую результативность и не пропускают в трeх последних турах. «Халидж» пропускает в большинстве матчей и проигрывает почти все очные встречи. Ожидаем уверенную победу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.61
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5

1.61
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Халидж
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