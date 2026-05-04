5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет мадридский «Атлетико». Первая встреча завершилась результативной ничьей 1:1, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. «Канониры» славятся организованной обороной, а «матрасники» – атакующей мощью.

«Арсенал»

«Канониры» подходят к ответному матчу после разгромной домашней победы над «Фулхэмом» (3:0) в АПЛ. Команда не проигрывает на протяжении семи последних матчей Лиги чемпионов и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. «Арсенал» забивает в четырeх последних матчах и в трeх последних очных встречах против «Атлетико». Команда имеет отличный результат в первой встрече и будет играть на классе.

«Атлетико»

Мадридцы подходят к ответному матчу после гостевой победы над «Валенсией» (2:0) в Ла Лиге. Команда стабильно забивает в 9 последних матчах Лиги чемпионов и в 14 последних матчах во всех турнирах. Атака «Атлетико» выглядит грозно – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Матрасники» пропускают в 6 из 8 последних матчей и забивают в 5 из 6 последних очных встреч против «Арсенала».

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Атлетико»

Победа в последнем очном матче на «Эмирейтс» (4:0)

«Атлетико»

Забивает в 9 последних матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 5 из 6 последних очных матчей против «Арсенала»

Забивает в 14 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Арсенал» – «Атлетико»

«Арсенал» имеет преимущество домашнего поля и добился отличного результата в Мадриде. «Атлетико» необходимо забивать, что может раскрыть игру и создать моменты для контратак хозяев. «Канониры» демонстрируют отличную игру в обороне, а «матрасники» пропускают в большинстве последних матчей. Ожидаем, что «Арсенал» сумеет использовать фактор родных стен и выйдет в финал.

Рекомендованные ставки