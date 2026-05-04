Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 5 мая 2026 с коэффициентом 1.9

04 мая 2026 7:54
Арсенал - Атлетико
05 мая 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.90
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет мадридский «Атлетико». Первая встреча завершилась результативной ничьей 1:1, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. «Канониры» славятся организованной обороной, а «матрасники» – атакующей мощью.

«Арсенал»

«Канониры» подходят к ответному матчу после разгромной домашней победы над «Фулхэмом» (3:0) в АПЛ. Команда не проигрывает на протяжении семи последних матчей Лиги чемпионов и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. «Арсенал» забивает в четырeх последних матчах и в трeх последних очных встречах против «Атлетико». Команда имеет отличный результат в первой встрече и будет играть на классе.

«Атлетико»

Мадридцы подходят к ответному матчу после гостевой победы над «Валенсией» (2:0) в Ла Лиге. Команда стабильно забивает в 9 последних матчах Лиги чемпионов и в 14 последних матчах во всех турнирах. Атака «Атлетико» выглядит грозно – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Матрасники» пропускают в 6 из 8 последних матчей и забивают в 5 из 6 последних очных встреч против «Арсенала».

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Атлетико»
  • Победа в последнем очном матче на «Эмирейтс» (4:0)

«Атлетико»

  • Забивает в 9 последних матчах Лиги чемпионов
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 из 6 последних очных матчей против «Арсенала»
  • Забивает в 14 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Арсенал» – «Атлетико»

«Арсенал» имеет преимущество домашнего поля и добился отличного результата в Мадриде. «Атлетико» необходимо забивать, что может раскрыть игру и создать моменты для контратак хозяев. «Канониры» демонстрируют отличную игру в обороне, а «матрасники» пропускают в большинстве последних матчей. Ожидаем, что «Арсенал» сумеет использовать фактор родных стен и выйдет в финал.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.9
  • Победа «Арсенала» с форой (0)

1.90
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Атлетико Арсенал
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+