мая на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится первый полуфинальный матч Кубка Турции, в котором «Бешикташ» примет «Коньяспор». Встреча двух команд, демонстрирующих отличную форму в кубковом турнире. «Чeрные орлы» традиционно сильны дома, а гости одержали семь побед подряд в Кубке.

«Бешикташ»

«Чeрные орлы» подходят к полуфиналу после гостевой победы над «Газиантепом» (2:0) в Суперлиге и не проигрывают на протяжении пяти последних матчей Кубка Турции, стабильно забивая в каждой из этих встреч. Команда демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Бешикташ» не пропускает в трeх последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 14 из 16 последних домашних матчей. «Чeрные орлы» не проигрывают в 9 из 11 последних матчей против «Коньяспора» и забивают в 9 из 11 последних очных встреч.

«Коньяспор»

Гости подходят к полуфиналу после гостевой победы над «Ризеспором» (3:2) в Суперлиге и одержали семь побед подряд в Кубке Турции, стабильно забивая в каждой из этих встреч. Команда демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Коньяспор» не пропускает в трeх последних матчах Кубка Турции и забивает в 10 последних матчах во всех турнирах. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Бешикташ»

Не проигрывает в 5 последних матчах Кубка Турции

Забивает в 5 последних матчах Кубка Турции

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Коньяспора»

Забивает в 9 из 11 последних очных матчей против «Коньяспора»

«Коньяспор»

Победа в 7 последних матчах Кубка Турции

Забивает в 7 последних матчах Кубка Турции

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает в 10 последних матчах во всех турнирах

Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Бешикташа»

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Коньяспор»

«Бешикташ» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Коньяспору» в 9 из 11 последних матчей. Хозяева традиционно сильны на «Водафон Парк» и не пропускают в трeх последних матчах. «Коньяспор» одержал семь побед подряд в Кубке, но выезд в Стамбул станет серьeзным испытанием. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу в первом матче.

Рекомендованные ставки