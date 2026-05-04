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«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 5 мая 2026 с коэффициентом 1.40

04 мая 2026 7:24
Бешикташ - Коньяспор
05 мая 2026, вторник 20:30 | Турция. Кубок, 1/2 финала
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1.40
Победа «Бешикташа»
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мая на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится первый полуфинальный матч Кубка Турции, в котором «Бешикташ» примет «Коньяспор». Встреча двух команд, демонстрирующих отличную форму в кубковом турнире. «Чeрные орлы» традиционно сильны дома, а гости одержали семь побед подряд в Кубке.

«Бешикташ»

«Чeрные орлы» подходят к полуфиналу после гостевой победы над «Газиантепом» (2:0) в Суперлиге и не проигрывают на протяжении пяти последних матчей Кубка Турции, стабильно забивая в каждой из этих встреч. Команда демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Бешикташ» не пропускает в трeх последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 14 из 16 последних домашних матчей. «Чeрные орлы» не проигрывают в 9 из 11 последних матчей против «Коньяспора» и забивают в 9 из 11 последних очных встреч.

«Коньяспор»

Гости подходят к полуфиналу после гостевой победы над «Ризеспором» (3:2) в Суперлиге и одержали семь побед подряд в Кубке Турции, стабильно забивая в каждой из этих встреч. Команда демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Коньяспор» не пропускает в трeх последних матчах Кубка Турции и забивает в 10 последних матчах во всех турнирах. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Кубка Турции

  • Забивает в 5 последних матчах Кубка Турции
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Коньяспора»
  • Забивает в 9 из 11 последних очных матчей против «Коньяспора»

«Коньяспор»

  • Победа в 7 последних матчах Кубка Турции
  • Забивает в 7 последних матчах Кубка Турции
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в 10 последних матчах во всех турнирах
  • Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Бешикташа»

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Коньяспор»

«Бешикташ» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Коньяспору» в 9 из 11 последних матчей. Хозяева традиционно сильны на «Водафон Парк» и не пропускают в трeх последних матчах. «Коньяспор» одержал семь побед подряд в Кубке, но выезд в Стамбул станет серьeзным испытанием. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу в первом матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Кубок Коньяспор Бешикташ
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