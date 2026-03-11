12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций «Фиорентина» примет польский «Ракув». Итальянский клуб считается фаворитом по статусу и уровню чемпионата, однако в последнее время команда играет нестабильно. «Ракув» же подходит к встрече в хорошей форме и демонстрирует уверенную игру в еврокубке.

«Фиорентина»

В предыдущем матче Лиги конференций «Фиорентина» уступила «Ягеллонии» со счетом 2:4, показав проблемы в обороне. На отрезке из последних пяти матчей команда забила 6 мячей и пропустила 7.

Средняя результативность составляет 1.20 гола за игру, при этом оборона допускает примерно 1.40 пропущенного мяча за матч. Несмотря на нестабильность результатов, «Фиорентина» остается опасной командой в атаке и дома часто играет более уверенно.

«Ракув»

«Ракув» подходит к встрече на серии хороших результатов. Команда выиграла три последних матча Лиги конференций и регулярно отличается в атаке.

В последних пяти играх польский клуб забил 8 мячей и пропустил 5. Средняя результативность составляет 1.60 гола за матч. Кроме того, «Ракув» забивает уже в четырех матчах подряд и не проигрывает в пяти из семи последних встреч.

Факты о командах

«Фиорентина»

в последних 5 играх: 6 забито и 7 пропущено

в среднем забивает 1.20 гола за матч

в среднем пропускает 1.40 гола за игру

сыграла вничью в последнем матче чемпионата

пропустила 4 гола в предыдущем матче Лиги конференций

«Ракув»

выигрывает 3 последних матча Лиги конференций

не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

забивает в 4 последних матчах

в последних 5 играх: 8 забито и 5 пропущено

в среднем забивает 1.60 гола за игру

в среднем пропускает 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Ракув»

«Фиорентина» обладает более сильным составом и опытом выступлений в еврокубках, поэтому на своем поле команда будет стремиться контролировать игру. Однако последние результаты показывают, что оборона итальянского клуба действует нестабильно.

«Ракув» играет организованно и способен воспользоваться ошибками соперника, особенно на контратаках. Польская команда регулярно забивает и может создать проблемы защите хозяев.

Вероятно, матч пройдет в достаточно открытой борьбе, где «Фиорентина» будет больше владеть инициативой, а «Ракув» искать свои шансы в быстрых атаках.

