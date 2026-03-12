12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Сигма
Сигма
1-2-3-4
91
33
Малы
8
88
Барат
7
Штурм
47
Беран
70
Гали
9
Климент
9
Русек
22
20
4-1-1-3-1
33
Бац
16
Мвене
5
Пош
48
Потульски
21
Да Коста
2
Сано
31
Кор
8
Небель
26
Силас
14
Бевинг
20
Тиц
70
Гали
16
16
70
Гали
9
Русек
25
25
9
Русек
22
6
6
22
9
Климент
35
35
9
Климент
16
Мвене
3
Видмер
3
Видмер
16
Мвене
8
Небель
24
Кавасаки
24
Кавасаки
8
Небель
14
Бевинг
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
14
Бевинг
26
Силас
44
Вайпер
44
Вайпер
26
Силас
20
Тиц
11
Зиб
11
Зиб
20
Тиц
Остались в запасе
Сигма
Майнц
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Сигма - Майнц
1
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
13
Офсайды
0
6
Количество передач
466
425
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Сигма» против «Майнца», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сигма» – «Майнц»
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Источник: «Бомбардир»