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  • «Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

12 марта, 21:50
Сигма
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Майнц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
47
Михал Беран
АП
70
Ахмад Гали
ЛВ
7
Даниэль Штурм
ЛВ
9
Ян Климент
(К) ЦФ
20
Jiří Sláma
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
(К) ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
26
Силас
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Сигма
98
Matúš Hruška
ВР
16
Filip Slavicek
ЦЗ
66
Patrik Siegl
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Майнц
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
42
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
1-2-3-4
91
33
Малы
8
88
Барат
7
Штурм
47
Беран
70
Гали
9
Климент
9
Русек
22
20
4-1-1-3-1
33
Бац
16
Мвене
5
Пош
48
Потульски
21
Да Коста
2
Сано
31
Кор
8
Небель
26
Силас
14
Бевинг
20
Тиц
70
Гали
16
16
70
Гали
9
Русек
25
25
9
Русек
22
6
6
22
9
Климент
35
35
9
Климент
16
Мвене
3
Видмер
3
Видмер
16
Мвене
8
Небель
24
Кавасаки
24
Кавасаки
8
Небель
14
Бевинг
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
14
Бевинг
26
Силас
44
Вайпер
44
Вайпер
26
Силас
20
Тиц
11
Зиб
11
Зиб
20
Тиц
Остались в запасе
Сигма
Майнц
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Сигма - Майнц
1
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
13
Офсайды
0
6
Количество передач
466
425
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Сигма» против «Майнца», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сигма» – «Майнц»

«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Майнц Сигма
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