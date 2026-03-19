19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-1-2-2
33
Бац
16
Мвене
21
Да Коста
5
Пош
3
Видмер
2
Сано
31
Кор
10
Джэ Сон
8
Небель
44
Вайпер
20
Тиц
1-2-3-4
91
33
Малы
8
88
Барат
7
Штурм
47
Беран
70
Гали
22
9
Климент
9
Русек
20
21
Да Коста
48
Потульски
48
Потульски
21
Да Коста
10
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Джэ Сон
8
Небель
24
Кавасаки
24
Кавасаки
8
Небель
3
Видмер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
3
Видмер
44
Вайпер
11
Зиб
11
Зиб
44
Вайпер
8
2
Силла
2
Силла
8
9
Климент
25
25
9
Климент
47
Беран
39
Яношек
39
Яношек
47
Беран
9
Русек
77
Должников
77
Должников
9
Русек
70
Гали
6
6
70
Гали
Остались в запасе
Майнц
Сигма
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Майнц - Сигма
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
477
410
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Майнц» против «Сигмы», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Сигма»
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Источник: «Бомбардир»