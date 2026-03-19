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  • «Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 19:35
Майнц
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сигма
46' С. Пош 82' А. Зиб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
47
Михал Беран
АП
7
Даниэль Штурм
ЛВ
70
Ахмад Гали
ЛВ
20
Jiří Sláma
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
9
Ян Климент
(К) ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Майнц
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Сигма
98
Matúš Hruška
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
66
Patrik Siegl
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
77
Артур Должников
ПВ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
4-1-1-2-2
33
Бац
16
Мвене
21
Да Коста
5
Пош
3
Видмер
2
Сано
31
Кор
10
Джэ Сон
8
Небель
44
Вайпер
20
Тиц
1-2-3-4
91
33
Малы
8
88
Барат
7
Штурм
47
Беран
70
Гали
22
9
Климент
9
Русек
20
21
Да Коста
48
Потульски
48
Потульски
21
Да Коста
10
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Джэ Сон
8
Небель
24
Кавасаки
24
Кавасаки
8
Небель
3
Видмер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
3
Видмер
44
Вайпер
11
Зиб
11
Зиб
44
Вайпер
8
2
Силла
2
Силла
8
9
Климент
25
25
9
Климент
47
Беран
39
Яношек
39
Яношек
47
Беран
9
Русек
77
Должников
77
Должников
9
Русек
70
Гали
6
6
70
Гали
Остались в запасе
Майнц
Сигма
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
66
Patrik Siegl
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
32
Simon Jalovicor
ЦП
75
David Drabek
ЦП
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Майнц - Сигма
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
477
410
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Майнц» против «Сигмы», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Сигма»

«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сигма Майнц
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