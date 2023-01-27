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    Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»

    Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что период карьеры в Европе принес ему задолженность по зарплате.

    • Футболист провел сезон-2017/18 в португальской «Лейрии».
    • В 2021 году он числился в чешской «Сигме», за которую так и не дебютировал из-за травмы.

    «Зарплату из Чехии я до сих пор не получил. По моим подсчeтам, они должны мне две зарплаты, а по их – половину от одной.

    Из Португалии тоже недосчитался. В общем, когда договорился с «Ростовом», наступило облегчение.

    Хочу ли теперь в Европу? После Португалии я говорил себе, что никогда не поеду. Но, конечно, хочется развиваться, пробовать.

    В Чехии всe усугубила травма – думаю, в ином случае я бы играл и был всем доволен. Но эти истории сделали меня сильнее», – заявил Голенков.

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    Источник: «Чемпионат»

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