Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что период карьеры в Европе принес ему задолженность по зарплате.

Футболист провел сезон-2017/18 в португальской «Лейрии».

В 2021 году он числился в чешской «Сигме», за которую так и не дебютировал из-за травмы.

«Зарплату из Чехии я до сих пор не получил. По моим подсчeтам, они должны мне две зарплаты, а по их – половину от одной.

Из Португалии тоже недосчитался. В общем, когда договорился с «Ростовом», наступило облегчение.

Хочу ли теперь в Европу? После Португалии я говорил себе, что никогда не поеду. Но, конечно, хочется развиваться, пробовать.

В Чехии всe усугубила травма – думаю, в ином случае я бы играл и был всем доволен. Но эти истории сделали меня сильнее», – заявил Голенков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно