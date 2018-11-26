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    Россиянин Комличенко забил 15 голов в 15 матчах чемпионата Чехии

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко сделал хет-трик в матче 16-го тура чемпионата Чехии, в котором его команда встречалась с «Сигмой». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Права на 23-летний форварда принадлежат «Краснодару», а в чешском клубе он находится в аренде. На его счету после этой встречи 15 голов (три – с пенальти) в 15 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги. Идущий вторым в этом списке полузащитник «Славии» Мирослав Стох отстает от россиянина на пять голов.

    «Млада Болеслав» имеет на своем счету 21 очко. Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2018 06:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 9 декабря 2018, 11:42

      Надо дать шанс в сборной

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:01

      Вот вернется в Краснодар и все станет видно ,на сколько он хорош.

      3
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 26 ноября 2018, 10:37

      Скоро вернется домой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 ноября 2018, 10:14

      Талантливый похоже паренёк! Интересно, а Черчесов вообще о нём слышал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 ноября 2018, 07:39

      А в России иноземцы играют ....

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 06:53

      Молодец, но Чехия не показатель

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > серега кашин 26 ноября 2018, 10:13

      Конечно,не показатель. РПЛ,ведь сравним с АПЛ и Ла Лигой...

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 ноября 2018, 06:30

      Зато в сборной у нас есть Ари.

      0
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      Рейтинг: +1059

      mig28 > KLIM777 26 ноября 2018, 09:21

      Т.е. чемпионат Чехии сравним с чемпионатом Гватемалы?
      По мне так лучше этого молодого парня наигрывать, Чалова натаскивать, чем 32-хлетнего Ари.

      2
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      Рейтинг: +1059

      mig28 > KLIM777 26 ноября 2018, 17:36

      это ты себя экспертом возомнил))
      Я абсолютно уверен, что отправь Ари или Смолова в Чехию, ни один не наколотит столько, потому как они "наигрались", возраст не тот!
      А парень в 23 года топит для того чтобы показать, что он может, и будет гордиться носить футболку сборной, если ему доверят. В РФПЛ не пригодился, поехал за бугор и топит.

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      Рейтинг: +1059

      mig28 > KLIM777 27 ноября 2018, 10:14

      К сожалению, наши клубы не очень хорошо развивают...иначе бы у нас было всё агонь в футболе) проще купить какого-нибудь шведа, исландца или любимых бразильцев, чем тратить время на "зелёную" молодёжь.

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