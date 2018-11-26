Россиянин Комличенко забил 15 голов в 15 матчах чемпионата Чехии

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко сделал хет-трик в матче 16-го тура чемпионата Чехии, в котором его команда встречалась с «Сигмой». Игра завершилась со счетом 4:0.

Права на 23-летний форварда принадлежат «Краснодару», а в чешском клубе он находится в аренде. На его счету после этой встречи 15 голов (три – с пенальти) в 15 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги. Идущий вторым в этом списке полузащитник «Славии» Мирослав Стох отстает от россиянина на пять голов.

«Млада Болеслав» имеет на своем счету 21 очко. Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии.