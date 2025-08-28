В четверг, 28 августа, в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Сигма» и «Мальме». Матч пройдет в Оломоуце, начало – в 19:30 (мск).

«Сигма»

В первом матче команда Томаша Янотки без шансов проиграла в Швеции – 0:3. После этого «Сигма» потерпела поражение еще и в матче чемпионата Чехии – 0:1 от «Градец-Кралове».

Последние результаты «Сигмы»:

24.08.25 «Градец-Кралове» – «Сигма» – 1:0 Высшая лига;

21.08.25 «Мальме» – «Сигма» – 3:0 ЛЕ;

16.08.25 «Сигма» – «Злин» – 1:0 Высшая лига.

«Мальме»

«Мальме» начал евросезон с Лиги чемпионов, где прошел грузинскую «Иберию 1999» и латвийский РФШ. В 3-м раунде ЛЧ шведы уступили «Копенгагену» (0:0, 0:5) и вылетели в ЛЕ.

В первой встрече с «Сигмой» за «Мальме» забивали Сеад Хакшабанович (дубль) и Лассе Йонсен.

Предыдущие результаты «Мальме»:

24.08.25 «Мальме» – «Гетеборг» – 0:0 Высшая лига;

21.08.25 «Мальме» – «Сигма» – 3:0 ЛЕ;

16.08.25 «Хальмстад» – «Мальме» – 0:4 Высшая лига.

Очная встреча

21.08.25 «Мальме» – «Сигма» – 3:0 Лига Европы.

Прогноз на матч «Сигма» – «Мальме»

Полагаем, что «Мальме» одержит повторную победу над чехами. Прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 8.50.