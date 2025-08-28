Введите ваш ник на сайте
«Сигма» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 8.50

28 августа 2025 8:00
Сигма - Мальме
28 авг. 2025, четверг 19:30 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Мальме» со счетом 1:0
Сделать ставку

В четверг, 28 августа, в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Сигма» и «Мальме». Матч пройдет в Оломоуце, начало – в 19:30 (мск).

«Сигма»

В первом матче команда Томаша Янотки без шансов проиграла в Швеции – 0:3. После этого «Сигма» потерпела поражение еще и в матче чемпионата Чехии – 0:1 от «Градец-Кралове».

Последние результаты «Сигмы»:

  • 24.08.25 «Градец-Кралове» – «Сигма» – 1:0 Высшая лига;
  • 21.08.25 «Мальме» – «Сигма» – 3:0 ЛЕ;
  • 16.08.25 «Сигма» – «Злин» – 1:0 Высшая лига.

«Мальме»

«Мальме» начал евросезон с Лиги чемпионов, где прошел грузинскую «Иберию 1999» и латвийский РФШ. В 3-м раунде ЛЧ шведы уступили «Копенгагену» (0:0, 0:5) и вылетели в ЛЕ.

В первой встрече с «Сигмой» за «Мальме» забивали Сеад Хакшабанович (дубль) и Лассе Йонсен.

Предыдущие результаты «Мальме»:

  • 24.08.25 «Мальме» – «Гетеборг» – 0:0 Высшая лига;
  • 21.08.25 «Мальме» – «Сигма» – 3:0 ЛЕ;
  • 16.08.25 «Хальмстад» – «Мальме» – 0:4 Высшая лига.

Очная встреча

  • 21.08.25 «Мальме» – «Сигма» – 3:0 Лига Европы.

Прогноз на матч «Сигма» – «Мальме»

Полагаем, что «Мальме» одержит повторную победу над чехами. Прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Мальме» со счетом 1:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
