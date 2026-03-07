Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.48

07 марта 2026 9:00
Оренбург - Зенит
08 мар. 2026, воскресенье 12:00 | Россия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа «Зенита»
Сделать ставку

8 марта в рамках 20 тура российской Премьер-лиги «Оренбург» примет «Зенит». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева находятся рядом с зоной вылета, тогда как петербургский клуб продолжает борьбу за чемпионство. История личных встреч также говорит о заметном преимуществе гостей.

«Оренбург»

После 19 туров «Оренбург» занимает 14 место с 15 очками. В последнем туре команда одержала важную победу над «Акроном» со счетом 2:0, что позволило немного улучшить положение в таблице.

В атаке главным игроком команды остается Хорди Томпсон, забивший 5 голов в 20 матчах. В последних пяти играх «Оренбург» забил 5 мячей и пропустил 4, демонстрируя достаточно организованную игру в обороне. Однако против топ-клубов команда часто испытывает серьезные трудности.

«Зенит»

«Зенит» после 19 туров набрал 42 очка и занимает 2 место в таблице. Команда находится в отличной форме – четыре победы подряд в чемпионате. В последнем туре петербуржцы минимально обыграли «Балтику» (1:0).

Лучшим бомбардиром команды является Максим Глушенков, который забил 10 голов в 21 матче. «Зенит» стабильно забивает – серия с голами длится уже 11 матчей чемпионата. Кроме того, команда не пропускает в четырех последних матчах РПЛ.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Занимает 14 место после 19 туров
  • Победил «Акрон» 2:0 в последнем туре
  • В среднем: 1.00 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир – Хорди Томпсон (5 голов)

«Зенит»

  • Побеждает в 4 последних матчах чемпионата
  • Не пропускает в 4 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 11 матчах чемпионата подряд
  • Побеждает «Оренбург» в 6 последних очных встречах

Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»

«Зенит» выглядит явным фаворитом встречи. Петербургская команда стабильно набирает очки, обладает более сильным составом и уверенно играет против «Оренбурга» в последних очных матчах.

Хозяева способны навязать борьбу за счет плотной игры в обороне, однако атакующий потенциал «Зенита» и текущая форма команды делают гостей наиболее вероятным победителем. При этом матчи «Зенита» в последнее время нередко проходят без большого количества голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.48
  • Тотал меньше 3.5

1.48
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
