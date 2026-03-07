8 марта в рамках 20 тура российской Премьер-лиги «Оренбург» примет «Зенит». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева находятся рядом с зоной вылета, тогда как петербургский клуб продолжает борьбу за чемпионство. История личных встреч также говорит о заметном преимуществе гостей.
«Оренбург»
После 19 туров «Оренбург» занимает 14 место с 15 очками. В последнем туре команда одержала важную победу над «Акроном» со счетом 2:0, что позволило немного улучшить положение в таблице.
В атаке главным игроком команды остается Хорди Томпсон, забивший 5 голов в 20 матчах. В последних пяти играх «Оренбург» забил 5 мячей и пропустил 4, демонстрируя достаточно организованную игру в обороне. Однако против топ-клубов команда часто испытывает серьезные трудности.
«Зенит»
«Зенит» после 19 туров набрал 42 очка и занимает 2 место в таблице. Команда находится в отличной форме – четыре победы подряд в чемпионате. В последнем туре петербуржцы минимально обыграли «Балтику» (1:0).
Лучшим бомбардиром команды является Максим Глушенков, который забил 10 голов в 21 матче. «Зенит» стабильно забивает – серия с голами длится уже 11 матчей чемпионата. Кроме того, команда не пропускает в четырех последних матчах РПЛ.
Факты о командах
«Оренбург»
- Занимает 14 место после 19 туров
- Победил «Акрон» 2:0 в последнем туре
- В среднем: 1.00 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир – Хорди Томпсон (5 голов)
«Зенит»
- Побеждает в 4 последних матчах чемпионата
- Не пропускает в 4 последних матчах РПЛ
- Забивает в 11 матчах чемпионата подряд
- Побеждает «Оренбург» в 6 последних очных встречах
Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»
«Зенит» выглядит явным фаворитом встречи. Петербургская команда стабильно набирает очки, обладает более сильным составом и уверенно играет против «Оренбурга» в последних очных матчах.
Хозяева способны навязать борьбу за счет плотной игры в обороне, однако атакующий потенциал «Зенита» и текущая форма команды делают гостей наиболее вероятным победителем. При этом матчи «Зенита» в последнее время нередко проходят без большого количества голов.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Зенита» – коэффициент 1.48
- Тотал меньше 3.5