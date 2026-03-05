Осасуна принимает Мальорку в 27 туре Ла Лиги. Хозяева идут в верхней части таблицы и в целом держат ровный темп, тогда как гости оказались в зоне вылета и подходят к матчу на серии поражений. По цифрам обе команды не идеальны в обороне, но общий расклад больше в пользу Осасуны.

«Осасуна»

После 26 туров «Осасуна» набрала 33 очка и занимает 10 место. В прошлом туре команда уступила «Валенсии» 0:1, но на более длинной дистанции выглядит стабильно.

Лучший бомбардир – Анте Будимир (14 голов в 28 матчах). В последних 5 играх у «Осасуны» 6 забитых и 5 пропущенных, то есть команда регулярно создает моменты, но при этом часто допускает голевые эпизоды у своих ворот (пропускает в 9 из 11 последних матчей).

«Мальорка»

«Мальорка» после 26 туров имеет 24 очка и идет 18-й. В прошлом туре – поражение от «Реал Сосьедада» 0:1. Сейчас у команды неприятная серия: 4 поражения подряд в Ла Лиге и 11 матчей с пропущенными мячами, что сильно усложняет борьбу за очки.

Лучший бомбардир – Ведат Мурики (16 голов в 25 матчах). В последних 5 играх: 5 забитых и 9 пропущенных – атака еще цепляется, но оборона часто не выдерживает.

Факты о командах

«Осасуна»

10 место после 26 туров (33 очка)

Забивает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх

Забивает «Мальорке» в 5 последних очных матчах

«Мальорка»

18 место после 26 туров (24 очка)

Проигрывает 4 матча подряд в Ла Лиге

Пропускает в 11 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч

Ключевой фактор – разница в текущей динамике. «Мальорка» много пропускает и сейчас слишком зависима от одного точного отрезка в атаке, чтобы стабильно брать очки. «Осасуна» не всегда закрывает матч “на ноль”, но дома и по сезону в целом выглядит надежнее, а также регулярно забивает этому сопернику.

Рекомендованные ставки