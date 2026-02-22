23 февраля в 17 туре чемпионата Украины (Премьер-лига) «Александрия» примет «Оболонь». Хозяева идут внизу таблицы (15 место и 11 очков после 16 туров) и давно не побеждают, а гости располагаются выше (12 место, 17 очков), но тоже подходят к игре без победной серии. По вводным матч выглядит как борьба за очки между командами с нестабильной обороной и сопоставимой результативностью на коротком отрезке.

«Александрия»

В последнем матче чемпионата «Александрия» сыграла 1:1 с «Кудровкой», но общая серия в лиге затянулась: команда не может выиграть в 9 последних матчах Премьер-лиги. Еще один тревожный маркер – «Александрия» пропускает в 9 матчах подряд в турнире, хотя на дистанции последних пяти игр пропущено всего 4 мяча (0.80 в среднем). В атаке команда добавила: 5 голов за 5 последних игр и серия из четырех матчей с забитыми. Лучший бомбардир – Теди Цара (4 гола в 19 матчах).

«Оболонь»

«Оболонь» в прошлом туре уступила «Металлисту 1925» 1:3 и тоже не может найти стабильность: команда не выигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги, а по дополнительному факту – в 5 последних матчах в целом. При этом гости забивают в 3 последних встречах и на отрезке пяти игр имеют 6 голов (1.20 в среднем). Основная проблема – оборона: 8 пропущенных в последних 5 матчах (1.60 в среднем) и серия из 9 матчей подряд с пропущенными.

Факты о командах:

«Александрия»

15 место после 16 туров (11 очков)

Не может выиграть в 9 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 9 последних матчах чемпионата

В последних 5 играх: 5 забитых и 4 пропущенных (1.00/0.80 в среднем)

Забивает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Оболони»

«Оболонь»

12 место после 16 туров (17 очков)

Не может выиграть в 4 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 9 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 6 забитых и 8 пропущенных (1.20/1.60 в среднем)

Прогноз на матч «Александрия» – «Оболонь»

По цифрам обе команды регулярно допускают ошибки сзади, но «Александрия» на коротком отрезке выглядит чуть более собранной в обороне (0.80 пропущенного за 5 игр против 1.60 у «Оболони») и при этом стабильно забивает в последних матчах. «Оболонь» тоже приносит голы, однако ее серия с пропущенными и общий спад по результатам повышают шансы хозяев как минимум не проиграть. Ожидается плотная игра с осторожным темпом.

Рекомендованные ставки: