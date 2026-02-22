23 февраля в 17 туре чемпионата Украины (Премьер-лига) «Кудровка» примет «Зарю». Хозяева идут 13-ми с 15 очками после 16 туров и затянули серию без побед, а гости держатся в верхней части таблицы на 8 месте (23 очка). По текущим тенденциям матч выглядит как проверка обороны «Кудровки» на фоне высокой результативности «Зари» в последних играх.

«Кудровка»

Команда набрала 15 очков и остается рядом с опасной зоной, а ключевая проблема сейчас – результаты: «Кудровка» не может выиграть в пяти последних матчах Премьер-лиги, а по дополнительному факту проиграла четыре подряд. На этом отрезке команда и забивает мало (3 гола за 5 игр, в среднем 0.60), и регулярно допускает ошибки сзади: 7 пропущенных за 5 матчей (1.40) и серия матчей с пропущенными. Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус (6 голов в 16 матчах), но поддержки атаке не хватает.

«Заря»

«Заря» в прошлом матче лиги уступила ЛНЗ 0:2, но в целом держит стабильность на дистанции: команда не проигрывает в шести последних матчах. На коротком отрезке «Заря» очень результативна – 13 голов в последних пяти играх (2.60 в среднем), при этом пропустила всего 4 мяча (0.80). Дополнительный плюс – надежность в обороне по фактам: «Заря» не пропускает в трех последних матчах. Лучший бомбардир команды – Филипп Будковский (8 голов в 16 матчах).

Факты о командах:

«Кудровка»

13 место после 16 туров (15 очков)

Не может выиграть в 5 последних матчах Премьер-лиги

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах лиги (и в 4 последних матчах по факту)

В последних 5 играх: 3 забитых и 7 пропущенных (0.60/1.40 в среднем)

«Заря»

8 место после 16 туров (23 очка)

Не проигрывает в 6 последних матчах

Не пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 13 забитых и 4 пропущенных (2.60/0.80 в среднем)

Прогноз на матч «Кудровка» – «Заря»

По текущей форме преимущество у «Зари»: команда много забивает, мало пропускает и идет на серии без поражений, тогда как «Кудровка» затянула спад и нестабильно играет в обороне. При этом хозяева редко разгоняют результативность, поэтому оптимально опереться на вариант, который учитывает общий баланс сил и не требует разгрома. Базовый сценарий – «Заря» заберет очки, а матч пройдет без экстремального счета.

