«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45

18 марта 2026 9:00
Кайсериспор - Карагюмрюк
19 мар. 2026, четверг 16:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
19 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» примет «Карагюмрюк». Это противостояние двух аутсайдеров, замыкающих турнирную таблицу. Хозяева переживают кризис и практически не забивают, гости имеют историческое преимущество и стабильно забивают в очных встречах, но проваливают выезды.

«Кайсериспор»

Хозяева занимают 17-е место в зоне вылета и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча) и нестабильную оборону – 1.00 пропуска в среднем. Герман Онугха с 7 голами – лидер атак. «Кайсериспор» забивает в 3 последних очных встречах с «Карагюмрюком».

«Карагюмрюк»

Гости занимают последнее, 18-е место и переживают катастрофический кризис на выезде, не выигрывая в 11 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и относительно надежную оборону – 0.80 пропуска в среднем. Сержиньо с 7 голами – лидер атак. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Кайсериспору» в 6 последних очных встречах и забивают в 8 последних матчах.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • 17-е место в турнире (20 очков).

«Карагюмрюк»

  • Не выигрывает в 11 последних выездных матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает «Кайсериспору» в 6 последних встречах.
  • 18-е место в турнире (17 очков).

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Карагюмрюк»

Матч двух аутсайдеров с кризисной формой. «Кайсериспор» практически не забивает. «Карагюмрюк» имеет историческое преимущество, но проваливает выезды. Учитывая, что гости стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.45.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Карагюмрюк Кайсериспор
