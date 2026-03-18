19 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Бешикташ» примет «Касымпашу». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме, и середняка, имеющего историческое преимущество в очных встречах. Хозяева мощно атакуют и надежно защищаются, гости проваливают выезды.

Стамбульцы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 19 из 21 последнего матча. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей) и забивает в 26 из 28 последних матчей. Оркун Кекчю с 6 голами – лидер атак. Оборона «Бешикташа» безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем (2 гола). Хозяева будут играть первым номером.

Гости занимают 14-е место и переживают кризис на выезде, не выигрывая в 6 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.40 пропуска в среднем. Хабиб Гуйе с 5 голами – лидер атак. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Бешикташу» в 5 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Касымпаша»

«Бешикташ» имеет преимущество в классе и форме. «Касымпаша» имеет историческое преимущество, но проваливает выезды. Учитывая, что хозяева мощно атакуют и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бешикташа» с разницей в 1-2 мяча.

