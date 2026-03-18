«Бешикташ» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.30

18 марта 2026 9:52
Бешикташ - Касымпаша
19 мар. 2026, четверг 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
«Бешикташ» не пропустит
Сделать ставку

19 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Бешикташ» примет «Касымпашу». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме, и середняка, имеющего историческое преимущество в очных встречах. Хозяева мощно атакуют и надежно защищаются, гости проваливают выезды.

«Бешикташ»

Стамбульцы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 19 из 21 последнего матча. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей) и забивает в 26 из 28 последних матчей. Оркун Кекчю с 6 голами – лидер атак. Оборона «Бешикташа» безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем (2 гола). Хозяева будут играть первым номером.

«Касымпаша»

Гости занимают 14-е место и переживают кризис на выезде, не выигрывая в 6 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.40 пропуска в среднем. Хабиб Гуйе с 5 голами – лидер атак. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Бешикташу» в 5 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 19 из 21 последнего матча.
  • Забивает в 26 из 28 последних матчей (2.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • 4-е место в турнире (49 очков).

«Касымпаша»

  • Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Не проигрывает «Бешикташу» в 5 последних встречах.
  • 14-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Касымпаша»

«Бешикташ» имеет преимущество в классе и форме. «Касымпаша» имеет историческое преимущество, но проваливает выезды. Учитывая, что хозяева мощно атакуют и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бешикташа» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • «Бешикташ» не пропустит – коэффициент 2.30.
  • Победа «Бешикташа»

2.30
«Бешикташ» не пропустит
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Касымпаша Бешикташ
