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«Шапекоэнсе» – «Ремо»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.75

17 мая 2026 9:00
Шапекоэнсе - Ремо
18 мая 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 16 тур
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1.75
Обе забьют — да
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18 мая состоится матч 16-го тура бразильской Серии A, в котором «Шапекоэнсе» примет «Ремо». Обе команды находятся в зоне вылета и ведут отчаянную борьбу за выживание. Хозяева не побеждают на протяжении 13 туров, а гости штампуют голы, но регулярно пропускают. Это битва аутсайдеров за шесть очков.

«Шапекоэнсе»

Клуб из Шапеко переживает катастрофический сезон и замыкает таблицу с 9 очками. Команда не побеждает в 13 последних матчах Серии A и пропускает в 9 из 11 последних встреч. В последних 5 матчах «Шапекоэнсе» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустил 6 (1,20). Марсиньо с 6 голами в 27 матчах ведeт атаку. После ничьей с «Мирассолом» (1:1), поражений от «Брагантино» (1:2) и «Флуминенсе» (1:2), а также кубковой победы над «Ботафого» (2:0) команда забивает в 4 последних матчах, но оборона регулярно даeт сбои.

«Ремо»

Клуб из Белена также балансирует на грани вылета, но демонстрирует более яркий футбол. Команда забивает в 3 последних матчах и наколотила 8 мячей в 5 последних встречах (1,60 в среднем). Алеф Манга с 5 голами в 17 матчах ведeт атаку. После ничьей с «Палмейрасом» (1:1), победы над «Ботафого» (2:1) и кубкового успеха над «Баией» (2:1) команда занимает 19-е место. «Ремо» пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 1,00 мяча за игру.

Факты о командах:

«Шапекоэнсе»

  • Без побед в 13 последних матчах Серии A
  • Забивает в 4 последних встречах
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Замыкает таблицу

«Ремо»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Набрал на 3 очка больше хозяев

История противостояний

  • Две последние встречи в Серии B завершились вничью (1:1 и 1:1)

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Ремо»

Битва двух худших команд лиги. «Шапекоэнсе» не побеждает 13 туров подряд, но забивает в 4 последних матчах. «Ремо» штампует голы, но и пропускает регулярно. Учитывая, что обе команды отчаянно нуждаются в очках, а предыдущие очные встречи завершались вничью, наиболее вероятным сценарием видится результативный мир.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Ничья

1.75
Обе забьют — да
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А
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