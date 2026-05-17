«Шапекоэнсе» – «Ремо»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.75

18 мая состоится матч 16-го тура бразильской Серии A, в котором «Шапекоэнсе» примет «Ремо». Обе команды находятся в зоне вылета и ведут отчаянную борьбу за выживание. Хозяева не побеждают на протяжении 13 туров, а гости штампуют голы, но регулярно пропускают. Это битва аутсайдеров за шесть очков.

«Шапекоэнсе»

Клуб из Шапеко переживает катастрофический сезон и замыкает таблицу с 9 очками. Команда не побеждает в 13 последних матчах Серии A и пропускает в 9 из 11 последних встреч. В последних 5 матчах «Шапекоэнсе» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустил 6 (1,20). Марсиньо с 6 голами в 27 матчах ведeт атаку. После ничьей с «Мирассолом» (1:1), поражений от «Брагантино» (1:2) и «Флуминенсе» (1:2), а также кубковой победы над «Ботафого» (2:0) команда забивает в 4 последних матчах, но оборона регулярно даeт сбои.

«Ремо»

Клуб из Белена также балансирует на грани вылета, но демонстрирует более яркий футбол. Команда забивает в 3 последних матчах и наколотила 8 мячей в 5 последних встречах (1,60 в среднем). Алеф Манга с 5 голами в 17 матчах ведeт атаку. После ничьей с «Палмейрасом» (1:1), победы над «Ботафого» (2:1) и кубкового успеха над «Баией» (2:1) команда занимает 19-е место. «Ремо» пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 1,00 мяча за игру.

Факты о командах:

«Шапекоэнсе»

Без побед в 13 последних матчах Серии A

Забивает в 4 последних встречах

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Замыкает таблицу

«Ремо»

Забивает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 7 последних матчах

Набрал на 3 очка больше хозяев

История противостояний

Две последние встречи в Серии B завершились вничью (1:1 и 1:1)

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Ремо»

Битва двух худших команд лиги. «Шапекоэнсе» не побеждает 13 туров подряд, но забивает в 4 последних матчах. «Ремо» штампует голы, но и пропускает регулярно. Учитывая, что обе команды отчаянно нуждаются в очках, а предыдущие очные встречи завершались вничью, наиболее вероятным сценарием видится результативный мир.

Рекомендованные ставки: