«Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 3.35

18 мая состоится матч 16-го тура бразильской Серии A, в котором «Атлетико Паранаэнсе» примет «Фламенго». Хозяева славятся надeжной обороной и почти непобедимы дома, а гости лидируют в чемпионате и штампуют голы. Это классическое противостояние защиты и атаки.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Ураган» превратил свой стадион в настоящую крепость. Команда не проигрывает дома в 7 последних матчах и пропускает в среднем всего 0,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Кевин Виверос с 9 голами в 18 матчах ведeт атаку, которая забивает 0,60 мяча в среднем. После поражения от «Васко да Гама» (0:1), нулевой ничьей с «Гремио» и победы над «Виторией» (3:1) команда занимает 5-е место. «Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает дома «Фламенго» в 5 последних очных матчах в Серии A, но забивает всего 0,60 мяча за игру.

«Фламенго»

Рио-де-жанейрский гранд уверенно лидирует и штампует голы. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Серии A и забивает в 10 из 12 последних встреч. В последних 5 матчах «Фламенго» забил 8 мячей (1,60 в среднем) и пропустил 5 (1,00). Педро Абреу с 16 голами в 32 матчах ведeт атаку. После победы над «Гремио» (1:0), ничьей с «Васко да Гама» (2:2) и разгрома «Атлетико Минейро» (4:0) команда занимает 2-е место. «Фламенго» забивает «Атлетико Паранаэнсе» в 8 из 10 последних очных матчей.

Факты о командах:

«Атлетико Паранаэнсе»

Не проигрывает дома в 7 последних матчах

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 0,60 мяча за игру

Не проигрывает дома «Фламенго» в 5 последних очных матчах в Серии A

«Фламенго»

Беспроигрышная серия из 6 матчей в Серии A

Забивает в 10 из 12 последних встреч

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Атлетико Паранаэнсе» в 8 из 10 последних очных матчей

История противостояний

«Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает дома в 5 последних очных матчах в Серии A

«Фламенго» забивает в 8 из 10 последних личных встреч

Последняя домашняя встреча: ничья (1:1)

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго»

«Атлетико Паранаэнсе» почти непобедим дома и отлично обороняется. «Фламенго» штампует голы и стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что хозяева не проигрывают дома «Фламенго» в 5 последних матчах, а гости забивают в 8 из 10 последних личных встреч, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья.

Рекомендованные ставки: