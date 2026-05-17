«Кудровка» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.5

18 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кудровка» примет черкасский ЛНЗ. Хозяева борются за выживание и регулярно пропускают, а гости идут на втором месте и славятся надeжной обороной. Разница в классе и текущей форме очевидна.

«Кудровка»

Команда из Черниговской области ведeт борьбу за сохранение прописки. «Кудровка» пропускает в 9 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Андрей Сторчеус с 10 голами в 26 матчах остаeтся главной надеждой в атаке, которая забивает 0,80 мяча в среднем. После победы над «Рухом» (2:1), поражений от «Колоса» (0:1), «Шахтера» (1:3) и «Металлиста 1925» (0:1), а также ничьей с «Оболонью» (1:1) команда занимает 13-е место с 25 очками. ЛНЗ выиграл обе последние очные встречи с «Кудровкой», что добавляет гостям уверенности.

«ЛНЗ»

Черкасский клуб проводит исторический сезон и уверенно идeт на втором месте с 57 очками. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и не пропускает в 3 последних турах – это лучшая оборонительная серия в лиге на текущем отрезке. В последних 5 встречах ЛНЗ забил 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 2 (0,40). После победы над «Полтавой» (2:0), нулевых ничьих с «Динамо» Киев и «Карпатами», а также ничьей с «Металлистом 1925» (1:1) команда делает ставку на дисциплину и минимальные победы.

Факты о командах:

«Кудровка»

Пропускает в 9 последних матчах

Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру

Борется за выживание

«ЛНЗ»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Не пропускает в 3 последних турах

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Идeт на втором месте, борется за Лигу чемпионов

История противостояний

ЛНЗ выиграл обе последние очные встречи

Последняя встреча: победа ЛНЗ (1:0)

Прогноз на матч «Кудровка» – «ЛНЗ»

ЛНЗ находится в отличной форме, не пропускает в 3 турах подряд и борется за серебро. «Кудровка» пропускает в 9 матчах подряд и уступает в классе. Учитывая, что черкасцы выиграли обе последние очные встречи, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки: