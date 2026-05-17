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«Заря» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.87

17 мая 2026 8:16
Заря - Полесье
18 мая 2026, понедельник 13:00 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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1.87
Обе забьют — да
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18 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет житомирское «Полесье». Хозяева находятся в отличной форме и славятся мощной домашней игрой, а гости переживают небольшой спад, но остаются одним из лидеров. Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд.

«Заря»

Луганчане поймали отличный ритм. Команда не проигрывает в 4 последних турах и забивает в 16 матчах подряд – это лучшая атакующая серия в лиге. В последних 5 встречах «Заря» забила 8 мячей (1,60 в среднем) и пропустила 5 (1,00). Филипп Будковский с 13 голами в 27 матчах ведeт атаку. После победы над «Александрией» (2:1), ничьей с «Металлистом 1925» (1:1), побед над «Рухом» (2:1) и «Вересом» (2:0) команда поднялась на 8-е место. «Заря» не проигрывает дома в 7 из 8 последних матчей и явно намерена дать бой одному из лидеров.

«Полесье»

Житомирский клуб переживает небольшой спад после сенсационного поражения от «Эпицентра» (2:3). До этого команда одержала три победы подряд – над «Александрией» (2:1), «Металлистом 1925» (1:0) и «Оболонью» (3:1). В последних 5 встречах «Полесье» забило 8 мячей (1,60 в среднем) и пропустило 6 (1,20). Николай Гайдучик с 10 голами в 35 матчах ведeт команду вперeд. «Полесье» забивает в 4 последних матчах и не проигрывает «Заре» в 5 последних очных встречах, забивая в 6 из них.

Факты о командах:

«Заря»

  • Забивает в 16 последних матчах подряд
  • Не проигрывает дома в 7 из 8 последних встреч
  • Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает в 4 последних турах

«Полесье»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Заре» в 5 последних очных встречах
  • Забивает «Заре» в 6 последних личных матчах

История противостояний

  • «Полесье» не проигрывает в 5 последних очных встречах
  • «Полесье» забивает в 6 последних личных матчах
  • Последняя встреча: победа «Полесья» (2:0)

Прогноз на матч «Заря» – «Полесье»

Обе команды штампуют голы и находятся в хорошей форме. «Заря» почти непобедима дома, но «Полесье» исторически доминирует в этой паре – 5 матчей без поражений. Учитывая, что обе команды стабильно забивают друг другу в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.87
  • Ничья

1.87
Обе забьют — да
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Полесье Заря
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