«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.60

22 февраля 2026 8:21
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
23 февр. 2026, понедельник 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
Сделать ставку

23 февраля в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» примет «Аль-Иттифак». Хозяева продолжают борьбу за места в верхней части таблицы и занимают 4-е место с 50 очками, тогда как гости идут 7-ми, имея 38 баллов. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что отражается на выборе ставок перед очной встречей.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» находится в отличной форме и не проигрывает уже 13 матчей подряд в чемпионате. Более того, команда стабильно забивает: серия с голами достигла 15 игр. В атаке ключевую роль играет Хулиан Киньонес, на счету которого 25 голов в 23 матчах – один из лучших показателей в лиге.
На дистанции последних пяти туров «Аль-Кадисия» забила 9 мячей и пропустила лишь 5, что подтверждает баланс между атакой и обороной.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» также активно играет впереди, однако защита команды вызывает вопросы. В последних пяти матчах гости пропустили 9 мячей, при этом сами забили 7. В прошлом туре команда обыграла «Аль-Фатех» со счетом 4:3, что снова подчеркнуло атакующий потенциал, но и нестабильность сзади.
Главный бомбардир Джорджиньо Вейналдум забил 13 мячей в 22 матчах и остается ключевой фигурой в финальной трети поля.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • 4-е место после 22 туров: 50 очков
  • Не проигрывает в 13 матчах подряд
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Последние 5 матчей: 9 забито, 5 пропущено
  • Лучший бомбардир: Хулиан Киньонес (25 голов)

«Аль-Иттифак»

  • 7-е место после 22 туров: 38 очков
  • Последние 5 матчей: 7 забито, 9 пропущено
  • В среднем пропускает 1.80 за игру за последние 5 матчей
  • В среднем забивает 1.40 за игру за последние 5 матчей
  • Лучший бомбардир: Джорджиньо Вейналдум (13 голов)

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттифак»

С учетом текущей формы «Аль-Кадисии» и результативности их лидера атаки, хозяева выглядят предпочтительнее. При этом оборона «Аль-Иттифака» регулярно допускает ошибки, что увеличивает вероятность голов со стороны фаворита. Матч может пройти в открытом ключе, однако преимущество по стабильности остается за «Аль-Кадисией».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5 – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 1.5

1.60
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Кадисия
18+
