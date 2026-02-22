23 февраля в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» примет «Аль-Иттифак». Хозяева продолжают борьбу за места в верхней части таблицы и занимают 4-е место с 50 очками, тогда как гости идут 7-ми, имея 38 баллов. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что отражается на выборе ставок перед очной встречей.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» находится в отличной форме и не проигрывает уже 13 матчей подряд в чемпионате. Более того, команда стабильно забивает: серия с голами достигла 15 игр. В атаке ключевую роль играет Хулиан Киньонес, на счету которого 25 голов в 23 матчах – один из лучших показателей в лиге.

На дистанции последних пяти туров «Аль-Кадисия» забила 9 мячей и пропустила лишь 5, что подтверждает баланс между атакой и обороной.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» также активно играет впереди, однако защита команды вызывает вопросы. В последних пяти матчах гости пропустили 9 мячей, при этом сами забили 7. В прошлом туре команда обыграла «Аль-Фатех» со счетом 4:3, что снова подчеркнуло атакующий потенциал, но и нестабильность сзади.

Главный бомбардир Джорджиньо Вейналдум забил 13 мячей в 22 матчах и остается ключевой фигурой в финальной трети поля.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

4-е место после 22 туров: 50 очков

Не проигрывает в 13 матчах подряд

Забивает в 16 матчах подряд

Последние 5 матчей: 9 забито, 5 пропущено

Лучший бомбардир: Хулиан Киньонес (25 голов)

«Аль-Иттифак»

7-е место после 22 туров: 38 очков

Последние 5 матчей: 7 забито, 9 пропущено

В среднем пропускает 1.80 за игру за последние 5 матчей

В среднем забивает 1.40 за игру за последние 5 матчей

Лучший бомбардир: Джорджиньо Вейналдум (13 голов)

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттифак»

С учетом текущей формы «Аль-Кадисии» и результативности их лидера атаки, хозяева выглядят предпочтительнее. При этом оборона «Аль-Иттифака» регулярно допускает ошибки, что увеличивает вероятность голов со стороны фаворита. Матч может пройти в открытом ключе, однако преимущество по стабильности остается за «Аль-Кадисией».

Рекомендованные ставки: