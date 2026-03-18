19 марта в 21-м туре украинской Премьер-лиги «Александрия» примет киевское «Динамо». Это противостояние аутсайдера, переживающего кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме и имеющего подавляющее историческое преимущество.

«Александрия»

Хозяева занимают 15-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 12 последних подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча) и нестабильную оборону – 0.80 пропуска в среднем. «Александрия» забивает в 3 последних матчах, но этого недостаточно для борьбы с грандом.

«Динамо» Киев

Киевляне занимают 4-е место и находятся в отличной форме, одержав 6 побед подряд в чемпионате и 9 побед подряд во всех турнирах. Команда забивает в 8 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Матвей Пономаренко с 9 голами в 12 матчах – лидер атак. Оборона «Динамо» безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Александрии» в 18 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Александрия» – «Динамо» Киев

«Динамо» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Александрия» переживает кризис и практически не забивает. Учитывая, что гости находятся в отличной форме и не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Динамо» с сухим счетом.

