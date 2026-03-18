«Александрия» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.40

18 марта 2026 9:08
Александрия - Динамо К
19 мар. 2026, четверг 14:00 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
19 марта в 21-м туре украинской Премьер-лиги «Александрия» примет киевское «Динамо». Это противостояние аутсайдера, переживающего кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме и имеющего подавляющее историческое преимущество.

«Александрия»

Хозяева занимают 15-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 12 последних подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча) и нестабильную оборону – 0.80 пропуска в среднем. «Александрия» забивает в 3 последних матчах, но этого недостаточно для борьбы с грандом.

«Динамо» Киев

Киевляне занимают 4-е место и находятся в отличной форме, одержав 6 побед подряд в чемпионате и 9 побед подряд во всех турнирах. Команда забивает в 8 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Матвей Пономаренко с 9 голами в 12 матчах – лидер атак. Оборона «Динамо» безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Александрии» в 18 последних очных встречах.

Факты о командах

«Александрия»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах (0.80 в среднем).
  • 15-е место в турнире (11 очков).

«Динамо» Киев

  • 6 побед подряд в чемпионате.
  • Забивает в 8 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Александрии» в 18 последних встречах.
  • 4-е место в турнире (38 очков).

Прогноз на матч «Александрия» – «Динамо» Киев

«Динамо» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Александрия» переживает кризис и практически не забивает. Учитывая, что гости находятся в отличной форме и не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Динамо» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Динамо» (-1) – коэффициент 1.40.
  • «Динамо» не пропустит

Автор: Гроховский Сергей
