«Дамак» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

22 февраля 2026 8:04
Дамак - Аль-Ахли
23 февр. 2026, понедельник 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

23 февраля в рамках 10 тура чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Дамак» примет «Аль-Ахли». Хозяева продолжают борьбу за выживание и занимают 16 место после 22 туров, тогда как гости идут в тройке лидеров с 53 очками. Команды подходят к игре в разной форме: «Дамак» испытывает проблемы с результативностью, а «Аль-Ахли» демонстрирует высокую эффективность в атаке.

«Дамак»

В прошлом туре команда уступила «Аль-Шабабу Эр-Рияд» со счетом 1:3. После 22 туров у «Дамака» 15 очков и нестабильные результаты на короткой дистанции. В последних пяти матчах команда забила всего 3 мяча и пропустила 9. «Дамак» пропускает в трех последних матчах чемпионата, а средняя результативность на этом отрезке составляет 0.60 гола за игру.

«Аль-Ахли»

Гости уверенно разобрались с «Аль-Нажмой» (4:1) и продлили победную серию до трех матчей в лиге. После 22 туров «Аль-Ахли» набрал 53 очка и занимает 3 место в таблице. Команда стабильно действует в атаке: 15 забитых мячей за последние 5 матчей (в среднем 3.00 за игру). При этом оборона не безупречна – в последних трех матчах чемпионата гости пропускали.

Факты о командах:

«Дамак»

  • 16 место после 22 туров (15 очков)
  • Пропускает в 3 последних матчах лиги
  • В последних 5 матчах: 3 забитых и 9 пропущенных
  • В среднем 0.60 забитого мяча за игру
  • Забивает в 10 из 11 последних матчей против «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли»

  • 3 место после 22 туров (53 очка)
  • Побеждает в 3 последних матчах лиги
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 матчах: 15 забитых и 6 пропущенных
  • Забивает в 11 последних матчах против «Дамака»

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Ахли»

Разница в текущей форме и турнирном положении заметна: «Дамак» мало забивает и регулярно допускает ошибки в обороне, тогда как «Аль-Ахли» демонстрирует высокую результативность. При этом хозяева часто находят свой момент в очных встречах, а гости не отличаются идеальной надежностью у своих ворот. Матч может получиться результативным, но преимущество по качеству игры на стороне «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.70

1.55
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Дамак
18+
  • Читайте нас: 