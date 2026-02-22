23 февраля в рамках 10 тура чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Дамак» примет «Аль-Ахли». Хозяева продолжают борьбу за выживание и занимают 16 место после 22 туров, тогда как гости идут в тройке лидеров с 53 очками. Команды подходят к игре в разной форме: «Дамак» испытывает проблемы с результативностью, а «Аль-Ахли» демонстрирует высокую эффективность в атаке.
«Дамак»
В прошлом туре команда уступила «Аль-Шабабу Эр-Рияд» со счетом 1:3. После 22 туров у «Дамака» 15 очков и нестабильные результаты на короткой дистанции. В последних пяти матчах команда забила всего 3 мяча и пропустила 9. «Дамак» пропускает в трех последних матчах чемпионата, а средняя результативность на этом отрезке составляет 0.60 гола за игру.
«Аль-Ахли»
Гости уверенно разобрались с «Аль-Нажмой» (4:1) и продлили победную серию до трех матчей в лиге. После 22 туров «Аль-Ахли» набрал 53 очка и занимает 3 место в таблице. Команда стабильно действует в атаке: 15 забитых мячей за последние 5 матчей (в среднем 3.00 за игру). При этом оборона не безупречна – в последних трех матчах чемпионата гости пропускали.
Факты о командах:
«Дамак»
- 16 место после 22 туров (15 очков)
- Пропускает в 3 последних матчах лиги
- В последних 5 матчах: 3 забитых и 9 пропущенных
- В среднем 0.60 забитого мяча за игру
- Забивает в 10 из 11 последних матчей против «Аль-Ахли»
«Аль-Ахли»
- 3 место после 22 туров (53 очка)
- Побеждает в 3 последних матчах лиги
- Забивает в 3 последних матчах чемпионата
- В последних 5 матчах: 15 забитых и 6 пропущенных
- Забивает в 11 последних матчах против «Дамака»
Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Ахли»
Разница в текущей форме и турнирном положении заметна: «Дамак» мало забивает и регулярно допускает ошибки в обороне, тогда как «Аль-Ахли» демонстрирует высокую результативность. При этом хозяева часто находят свой момент в очных встречах, а гости не отличаются идеальной надежностью у своих ворот. Матч может получиться результативным, но преимущество по качеству игры на стороне «Аль-Ахли».
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.55
- Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.70