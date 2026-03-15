«Елимай» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.45

15 марта 2026 9:24
Елимай - Алтай
16 мар. 2026, понедельник 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
1.45
Победа «Елимая»
16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Елимай» примет «Алтай». Это противостояние команды, находящейся на длительной беспроигрышной серии, и новичка лиги, демонстрирующего неплохую атаку. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают, гости надежны в обороне.

«Елимай»

Хозяева находятся в отличной форме, не проигрывая в 10 последних матчах Премьер-лиги. Команда забивает в 16 последних матчах подряд (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Однако оборона «Елимая» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева не проигрывают в 6 из 8 последних домашних матчей.

«Алтай»

Гости только вышли в Премьер-лигу и в первом туре уступили «Кайрату» (0:1). Команда демонстрирует среднюю атаку – 1.20 гола в среднем за последние 5 игр (6 мячей) и надежную оборону – всего 1.00 пропуска в среднем. «Алтай» пропускает в 5 из 7 последних матчей, но в целом выглядит неплохо для новичка.

Факты о командах:

«Елимай»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах.
  • Забивает в 16 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.

«Алтай»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Прогноз на матч «Елимай» – «Алтай»

«Елимай» имеет преимущество в классе и длительную беспроигрышную серию. «Алтай» – новичок лиги, но выглядит неплохо. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости надежны в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Елимая» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Елимая» – коэффициент 1.45.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Ланьков Роман
