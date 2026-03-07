Введите ваш ник на сайте
«Черноморец» – «СКА Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.90

07 марта 2026 8:20
Черноморец - СКА-Хабаровск
07 мар. 2026, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «СКА Хабаровск»
Сделать ставку

7 марта в 23-м туре российской Первой лиги встречаются «Черноморец» и «СКА Хабаровск». Игра в Новороссийске начнется в 15:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Дениса Попова с 24 очками занимает 14-е место в Первой лиге. «Черноморец» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 25:29.

Последние результаты:

  • 01.03.26 «Черноморец» – «Торпедо» – 0:2;
  • 20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0;
  • 18.02.26 «Волгарь» – «Черноморец» – 1:0.

«СКА Хабаровск»

СКА набрал 32 очка и занимает 7-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 24:22.

Предыдущие результаты:

  • 01.03.26 «Чайка» – «СКА Хабаровск» – 1:3;
  • 17.02.26 «СКА Хабаровск» – «Зенит-2» – 1:0;
  • 13.02.26 «СКА Хабаровск» – «Велес» – 3:2.

Очные встречи

  • 21.09.25 «СКА Хабаровск» – «Черноморец» – 1:0;
  • 19.04.25 «Черноморец» – «СКА Хабаровск» – 2:1;
  • 26.10.24 «СКА Хабаровск» – «Черноморец» – 6:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «СКА Хабаровск»

«Черноморец» начал весеннюю часть сезона с поражения и теперь очень хочет реабилитироваться. Однако хабаровчане, продолжающие борьбу за повышение в классе, не намерены дарить очки.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.90.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 12.00.

2.90
Победа «СКА Хабаровск»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Черноморец
18+
  • Читайте нас: 