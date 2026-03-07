07 марта 2026 8:20
Черноморец - СКА-Хабаровск
07 мар. 2026, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
7 марта в 23-м туре российской Первой лиги встречаются «Черноморец» и «СКА Хабаровск». Игра в Новороссийске начнется в 15:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Дениса Попова с 24 очками занимает 14-е место в Первой лиге. «Черноморец» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 25:29.
Последние результаты:
- 01.03.26 «Черноморец» – «Торпедо» – 0:2;
- 20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0;
- 18.02.26 «Волгарь» – «Черноморец» – 1:0.
«СКА Хабаровск»
СКА набрал 32 очка и занимает 7-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 24:22.
Предыдущие результаты:
- 01.03.26 «Чайка» – «СКА Хабаровск» – 1:3;
- 17.02.26 «СКА Хабаровск» – «Зенит-2» – 1:0;
- 13.02.26 «СКА Хабаровск» – «Велес» – 3:2.
Очные встречи
- 21.09.25 «СКА Хабаровск» – «Черноморец» – 1:0;
- 19.04.25 «Черноморец» – «СКА Хабаровск» – 2:1;
- 26.10.24 «СКА Хабаровск» – «Черноморец» – 6:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «СКА Хабаровск»
«Черноморец» начал весеннюю часть сезона с поражения и теперь очень хочет реабилитироваться. Однако хабаровчане, продолжающие борьбу за повышение в классе, не намерены дарить очки.
- Прогноз – П2 с кф. 2.90.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 12.00.