7 марта в 23-м туре российской Первой лиги встречаются «Черноморец» и «СКА Хабаровск». Игра в Новороссийске начнется в 15:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Дениса Попова с 24 очками занимает 14-е место в Первой лиге. «Черноморец» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 25:29.

Последние результаты:

01.03.26 «Черноморец» – «Торпедо» – 0:2;

20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0;

18.02.26 «Волгарь» – «Черноморец» – 1:0.

«СКА Хабаровск»

СКА набрал 32 очка и занимает 7-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 24:22.

Предыдущие результаты:

01.03.26 «Чайка» – «СКА Хабаровск» – 1:3;

17.02.26 «СКА Хабаровск» – «Зенит-2» – 1:0;

13.02.26 «СКА Хабаровск» – «Велес» – 3:2.

Очные встречи

21.09.25 «СКА Хабаровск» – «Черноморец» – 1:0;

19.04.25 «Черноморец» – «СКА Хабаровск» – 2:1;

26.10.24 «СКА Хабаровск» – «Черноморец» – 6:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «СКА Хабаровск»

«Черноморец» начал весеннюю часть сезона с поражения и теперь очень хочет реабилитироваться. Однако хабаровчане, продолжающие борьбу за повышение в классе, не намерены дарить очки.