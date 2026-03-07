8 марта в 23 туре Первой лиги «Енисей» примет «КАМАЗ». Хозяева находятся рядом с нижней частью таблицы, но в последнее время стали набирать очки стабильнее. Гости идут в верхней части чемпионата и остаются самой результативной командой турнира. Матч выглядит достаточно плотным, однако по текущим атакующим показателям преимущество на стороне клуба из Набережных Челнов.
«Енисей»
После 22 туров «Енисей» набрал 24 очка и занимает 14 место. Команда сыграла вничью в 4 последних матчах лиги и в целом стала надежнее действовать без мяча. В последних 5 играх красноярцы забили 6 голов и пропустили только 3.
Лучший бомбардир команды – Астемир Хашкулов, на его счету 4 мяча в 14 матчах. При этом «Енисей» не проигрывает в 5 последних матчах, что говорит о неплохой текущей устойчивости.
«КАМАЗ»
«КАМАЗ» после 22 туров идет на 6 месте с 33 очками. Команда также часто играет вничью, но при этом сохраняет хорошую серию без поражений и остается самой результативной в лиге – 37 голов за 22 тура.
В последних 5 матчах «КАМАЗ» забил 11 мячей и пропустил 4. Лучший бомбардир – Давид Караев, у которого 10 голов в 22 матчах. Гости забивают в 5 матчах подряд и в атаке выглядят заметно острее соперника.
Факты о командах
«Енисей»
- Играет вничью в 4 последних матчах Первой лиги
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает «КАМАЗу» в 5 из 7 последних матчей
«КАМАЗ»
- Играет вничью в 4 последних матчах Первой лиги
- Не проигрывает в 6 последних матчах
- Больше всех забивает в турнире – 37 голов
- В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 5 последних матчах
Прогноз на матч «Енисей» – «КАМАЗ»
Обе команды подходят к встрече в неплохой форме, но делают это по-разному. «Енисей» больше опирается на организованность и плотную игру, тогда как «КАМАЗ» берет свое за счет более яркой атаки и высокого темпа впереди.
С учетом текущих цифр гости выглядят немного предпочтительнее, но матч не должен получиться простым. «Енисей» мало пропускает в последних играх, поэтому вполне вероятен упорный сценарий с ограниченным числом голов.
Рекомендованные ставки:
- «КАМАЗ» не проиграет (X2) – коэффициент 1.6
- Тотал меньше 2.5