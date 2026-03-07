Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Енисей» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.6

07 марта 2026 9:36
Енисей - КАМАЗ
08 мар. 2026, воскресенье 11:00 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
«КАМАЗ» не проиграет (X2)
Сделать ставку

8 марта в 23 туре Первой лиги «Енисей» примет «КАМАЗ». Хозяева находятся рядом с нижней частью таблицы, но в последнее время стали набирать очки стабильнее. Гости идут в верхней части чемпионата и остаются самой результативной командой турнира. Матч выглядит достаточно плотным, однако по текущим атакующим показателям преимущество на стороне клуба из Набережных Челнов.

«Енисей»

После 22 туров «Енисей» набрал 24 очка и занимает 14 место. Команда сыграла вничью в 4 последних матчах лиги и в целом стала надежнее действовать без мяча. В последних 5 играх красноярцы забили 6 голов и пропустили только 3.

Лучший бомбардир команды – Астемир Хашкулов, на его счету 4 мяча в 14 матчах. При этом «Енисей» не проигрывает в 5 последних матчах, что говорит о неплохой текущей устойчивости.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» после 22 туров идет на 6 месте с 33 очками. Команда также часто играет вничью, но при этом сохраняет хорошую серию без поражений и остается самой результативной в лиге – 37 голов за 22 тура.

В последних 5 матчах «КАМАЗ» забил 11 мячей и пропустил 4. Лучший бомбардир – Давид Караев, у которого 10 голов в 22 матчах. Гости забивают в 5 матчах подряд и в атаке выглядят заметно острее соперника.

Факты о командах

«Енисей»

  • Играет вничью в 4 последних матчах Первой лиги
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «КАМАЗу» в 5 из 7 последних матчей

«КАМАЗ»

  • Играет вничью в 4 последних матчах Первой лиги
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Больше всех забивает в турнире – 37 голов
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Енисей» – «КАМАЗ»

Обе команды подходят к встрече в неплохой форме, но делают это по-разному. «Енисей» больше опирается на организованность и плотную игру, тогда как «КАМАЗ» берет свое за счет более яркой атаки и высокого темпа впереди.

С учетом текущих цифр гости выглядят немного предпочтительнее, но матч не должен получиться простым. «Енисей» мало пропускает в последних играх, поэтому вполне вероятен упорный сценарий с ограниченным числом голов.

Рекомендованные ставки:

  • «КАМАЗ» не проиграет (X2) – коэффициент 1.6
  • Тотал меньше 2.5

1.60
«КАМАЗ» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Енисей
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 