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Азербайджан – Мальта: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

04 июня 2026 8:49
Азербайджан - Мальта
05 июн. 2026, пятница 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.65
Победа Азербайджана
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5 июня 2026 года в 21:00 сборные Азербайджана и Мальты сыграют в товарищеском матче.

Азербайджан

Азербайджан – хозяева и фавориты. Команда забивает в 3 последних матчах, а атака приносит 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Проблема – оборона: пропускают в 9 последних матчах, 1.80 в среднем. В прошлой игре ничья с Сьерра-Леоне (1:1). История встреч с Мальтой у азербайджанцев положительная: 5 из 7 последних матчей без поражений, причeм в 5 из 7 азербайджанцы забивали.

Мальта

Мальта в кризисе. 4 поражения подряд, пропускают в 3 последних матчах (и в 4 последних вообще). Оборона дырявая: 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче поражение от Словакии (1:2). Единственный плюс: мальтийцы забивают в 4 последних очных встречах с Азербайджаном.

Факты о командах

Азербайджан

  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • Не проигрывают Мальте в 5 из 7 встреч
  • Забивают Мальте в 5 из 7 встреч

Мальта

  • 4 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Забивают Азербайджану в 4 последних встречах

Прогноз на матч Азербайджан – Мальта

Азербайджан – фаворит, особенно дома. Мальта в плохой форме, но стабильно забивает азербайджанцам. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа Азербайджана – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

1.65
Победа Азербайджана
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Мальта Азербайджан
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