5 июня 2026 года в 21:00 сборные ЦАР и Того сыграют в товарищеском матче.
ЦАР
Центральноафриканская Республика в глубочайшем кризисе. 10 матчей без побед дома, 3 матча без выигрыша в товарищеских встречах. Атака мертва – 0.60 гола в среднем за 5 игр, причeм команда не забивает в 6 из 8 последних матчей. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных. В прошлой игре ничья с Гвинеей (1:1). ЦАР выглядит безнадeжно.
Того
Того – в отличной форме для гостевой команды. 5 матчей без поражений в товарищеских встречах, причeм забивают в 5 последних. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака скромная – 0.80 гола за игру, но этого достаточно. В прошлом матче победа над Нигером (1:0). Того явный фаворит.
Факты о командах
ЦАР
- 10 матчей без побед дома
- За 5 матчей: 0.60 забито, 2.20 пропущено
- Не забивают в 6 из 8 матчей
- Ничья с Гвинеей (1:1)
Того
- 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 0.80 забито, 0.60 пропущено
- Забивают в 5 последних товарищеских матчах
- Победа над Нигером (1:0)
Прогноз на матч ЦАР – Того
Того в отличной форме, не проигрывает и почти не пропускает. ЦАР не побеждает дома уже 10 матчей и не забивает. Гости как минимум не проиграют.
Рекомендованные ставки
- Того не проиграет – коэффициент 1.65
- Тотал голов меньше 2.5