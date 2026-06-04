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ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

04 июня 2026 8:50
ЦАР - Того
05 июн. 2026, пятница 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.65
Того не проиграет
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5 июня 2026 года в 21:00 сборные ЦАР и Того сыграют в товарищеском матче.

ЦАР

Центральноафриканская Республика в глубочайшем кризисе. 10 матчей без побед дома, 3 матча без выигрыша в товарищеских встречах. Атака мертва – 0.60 гола в среднем за 5 игр, причeм команда не забивает в 6 из 8 последних матчей. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных. В прошлой игре ничья с Гвинеей (1:1). ЦАР выглядит безнадeжно.

Того

Того – в отличной форме для гостевой команды. 5 матчей без поражений в товарищеских встречах, причeм забивают в 5 последних. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака скромная – 0.80 гола за игру, но этого достаточно. В прошлом матче победа над Нигером (1:0). Того явный фаворит.

Факты о командах

ЦАР

  • 10 матчей без побед дома
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.20 пропущено
  • Не забивают в 6 из 8 матчей
  • Ничья с Гвинеей (1:1)

Того

  • 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 5 последних товарищеских матчах
  • Победа над Нигером (1:0)

Прогноз на матч ЦАР – Того

Того в отличной форме, не проигрывает и почти не пропускает. ЦАР не побеждает дома уже 10 матчей и не забивает. Гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Того не проиграет – коэффициент 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5

1.65
Того не проиграет
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Того ЦАР
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